「民團」推動罷免立委陳俊宇 國民黨工現場督軍、議員服務處可收名冊

面對罷免聲浪，立委陳俊宇尊重公民自主權利，也相信宜蘭人會做出最好的選擇。（記者王峻祺攝）

2025/02/06 13:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭罷免陳俊宇陣線聯盟「滿城封宇」，今天在宜蘭市鬧區舉辦首場公開連署活動，對外雖稱是「自發性」組成，不過國民黨籍縣議員服務處亦可配合「選民服務」收取名冊，現場也有黨工督軍，讓外界臆測背後就是藍營發起。陳俊宇回應，尊重公民自主權利，也相信宜蘭人會做出最好的選擇。

「滿城封宇」聯盟自今年1月初醞釀「罷陳行動」，不滿宜蘭區域立委陳俊宇自當選以來，除問政表現不佳，更不支持立法院提出的財劃法修正，每年可為宜蘭增加128億元預算，認為陳不配再為宜蘭人服務，外傳也與縣長林姿妙貪污遭判刑有關；第1階段罷免提議人連署只要3653人就達標。

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罷免陳俊宇陣線聯盟發言人之一的李惠玲說，罷免陳俊宇跟搶救林姿妙無關，司法不公由司法判斷，最主要是要罷免不支持宜蘭人的立委，相信連署一定通過，目前有宜蘭市女中路二段231巷椰子樹旁，以及羅東鎮中興路捐血車旁等2處連署站，未來會再拓點。

不過，聯盟稱是自發性組成，卻又提及國民黨籍縣議員服務處雖非連署站，亦可配合選民服務，收取罷免案提議人名冊，首場公開活動也有黨工在場。有藍營人士私下透露，先發動罷免的公民團體就是「民進黨側翼」，國民黨雖希望和，但也絕不畏戰，如黨主席朱立倫所提「必要時將以戰止戰。」

陳俊宇今天受訪回應，尊重公民自主權利，也相信宜蘭人會做出最好的選擇，自己與團隊的努力有目共睹、禁得起檢驗，也重申並非不支持國民黨版本的財劃法，而是修法過程倉促，更可能影響宜蘭向中央爭取的各項競爭型補助。

民進黨宜蘭縣議會黨團副總召謝燦輝，也為陳俊宇抱屈，強調出席率百分百的立委是要罷免什麼？根本就是轉移焦點，為林姿妙官司進行報復性的反罷免行動，相信宜蘭人清楚知道也看見陳俊宇的努力，不會被輕易煽動。

宜蘭罷免陳俊宇陣線聯盟「滿城封宇」，今天在宜蘭市鬧區舉辦首場公開連署活動。（記者王峻祺攝）

「滿城封宇」聯盟自今年1月初醞釀「罷陳行動」，不滿宜蘭區域立委陳俊宇自當選以來，除問政表現不佳，更不支持立法院提出的財劃法修正，每年可為宜蘭增加128億元預算，認為陳不配再為宜蘭人服務。（記者王峻祺攝）

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