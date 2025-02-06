高嘉瑜不爭取立委補選！開金嗓狠酸李彥秀：李大小姐有房產

前立委高嘉瑜6日舉行記者會，針對李彥秀房產及信託基金未申報爭議提質疑。（記者方賓照攝）

2025/02/06 12:30

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李彥秀認美國房產未申報 高嘉瑜：首次不懂、第19次能再裝不懂嗎？

〔記者甘孟霖／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜昨（5日）爆料，李彥秀1994年至2002年間有在美國加州爾灣買賣房產紀錄，卻未申報。李彥秀今解釋，1998年初入政壇對申報法令不清楚，願受裁罰。高嘉瑜今則呼籲李彥秀儘快出面說明海外金流等爭議，並改編兒歌《王老先生有塊地》，狠酸「李大小姐有房產」；她並承諾，自己不會爭取投入港湖立委補選。

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李彥秀今表示，1994年她在美國加州大學爾灣分校就讀，當時父親念及子女獨身在外求學，需要不斷租屋、借宿，因此出錢以她的名義購屋；而在她研究所期間，其父突然中風生病，基於對港湖鄉親承諾，她於1998年返國參選並當選台北市議員，當時初入政壇對申報法令了解不清楚，疏漏申報這間房，對此她深表歉意，也坦然面對行政裁罰。

高嘉瑜今召開記者會表示，李彥秀海外房產爭議延燒數日，到底曾經在美國買賣多少房子？海外家族信託基金何時開始？錢又如何轉移到國外？為何有這麼多錢可以不斷買房子？這都需要李彥秀出面說明。她也指出，李目前好像還身在美國尚未回台，「內湖南港不需要李彥秀服務嗎？年節過完了，希望李彥秀趕快回台交代，而非在美國錄影、發聲明方式迴避」。

對於外界質疑緊追李彥秀豪宅是為立委補選？高嘉瑜則強調，自己沒有任何私心，從一年前她就不斷要求李彥秀要說明，近期也是因為很多民眾關心，很多人希望她來說明，因此才再次提出；她說，不希望因為個人影響罷免或者公民團體的運動，「如果內湖南港需要補選，我也不會爭取參加補選，我可以跟大家承諾」。

媒體追問，是否有準備歌曲送給李彥秀？高嘉瑜說，過年期間沒有練新歌，最近也看到新聞，希望大家開心過年，珍惜生命及當下。她說，不知道如何祝福李彥秀，「但我們很羨慕李彥秀」，接著並改編《王老先生有塊地》，「李大小姐有房產，都在美國呀，李大小姐房子很多，都在美國中國」。

前立委高嘉瑜6日舉行記者會，針對李彥秀房產及信託基金未申報爭議提質疑。（記者方賓照攝）

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