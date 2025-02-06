李彥秀認美國房產未申報 高嘉瑜：首次不懂、第19次能再裝不懂嗎？

李彥秀表示，該房為當年父親以她名義購買，但當時她剛踏入政壇，對申報法令不清楚。對此高嘉瑜發文質疑：「第1次沒申報說是剛當議員不懂，那到第19次更正申報還有問題能再裝不懂嗎？」（資料照）

2025/02/06 12:33

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陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期陷入美國加州豪宅未申報財產之爭議，李彥秀今表示，該房為當年父親以她名義購買，但當時她剛踏入政壇，對申報法令不清楚，會坦然接受行政裁罰。對此高嘉瑜發文質疑：「第1次沒申報說是剛當議員不懂，那到第19次更正申報還有問題能再裝不懂嗎？」

高嘉瑜表示，李彥秀從民國88年第一次財產申報至今，含變動跟補更正申報共19次，從第1次民國88年的申報到第19次113年的更正申報都是漏洞百出、錯誤連連。高質疑，「第1次沒申報說是剛當議員不懂，那到第19次更正申報還有問題能再裝不懂嗎」？高直言：「李彥秀在中國海南三亞買房推給媽媽旅遊散心、美國置產推給女兒唸書，漏報美國房產推是父親贈與登記、加州爾灣豪宅登記錯誤推給助理，千錯萬錯都不是李彥秀的錯！」

高嘉瑜指出，李彥秀的存款申報在民國88年才100萬，到現在最新的申報資料也才1000多萬，但是房產卻從1筆增加到土地34筆、建物10筆，李彥秀必須說明的是，迅速累積的巨大財富到底從哪裡來？而李彥秀刻意隱匿的海外資產到底有多少錢？房屋買賣的資金又是從何而來？高嘉瑜也質疑，李彥秀為何從2022年開始申請加州爾灣豪宅為「Principal Residence」？身為台灣的立法委員，卻把加州豪宅當作永久主要住宅，不是欺騙美國政府就是欺騙台灣政府。

最後高嘉瑜則說，事發到現在大家只知道李彥秀在美國、中國海外有很多房子，而且立法院新會期已經報到了，高質疑：「李彥秀人還不在台灣，到底在美國忙什麼？」

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