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    手語老師回來了！ 行政院向台北市政府申請聽語障溝通服務

    行政院已申請台北市政府的聽語障溝通服務，今（6）日為農曆春節後首次行政院會，在院會後記者會恢復手語翻譯。 （記者鍾麗華攝）

    行政院已申請台北市政府的聽語障溝通服務，今（6）日為農曆春節後首次行政院會，在院會後記者會恢復手語翻譯。 （記者鍾麗華攝）

    2025/02/06 12:38

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院新聞傳播處今年5000萬元預算被立法院藍白黨團聯手全數刪除，讓行政院後記者會一度沒有手語老師。不過，行政院已申請台北市政府的聽語障溝通服務，今（6）日為春節後首次院會，會後記者會也恢復手語翻譯。

    行政院發言人李慧芝在院會後記者會指出，行政院一直都非常重視聽語障人士的權利，也致力讓聽語障人士可以及時獲取政府重大資訊，因此在行政院新聞傳播處下有編列相關預算，提供院會後記者會的手語翻譯使用。

    李慧芝強調，相關資訊、預算書都已經公布，之前也已經送到個立法委員的辦公室，立法院在1月21日全數刪除此一預算，根據「預算法」第63條但書，立法院刪除之後的預算不得流用，公務人員無法違法，因此在1月23日院會後記者會手語服務被迫中斷。

    李慧芝表示，行政院已緊急申請到台北市政府的聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，未來會在合乎預算法相關規定之下持續研擬替代方案，確保聽語障人士能及時獲取重大資訊。

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