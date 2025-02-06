被王鴻薇批不懂裝懂 陳培瑜：把責任推給行政院是民意代表負責任的方式嗎？

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

2025/02/06 13:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇今（6）日上午在記者會上批評民進黨立委陳培瑜，昨天質疑立院總預算審查報告淪為藍白遮羞布是剛當上書記長「不懂裝懂」。對此，陳培瑜反駁，藍白黨團胡亂凍結、刪減預算，導致立法院迄今未送出預算審查報告，甚至還要把整理的責任推給行政院主計處，這是民代負責任的方式嗎？強調目前重點是立法院長韓國瑜面對這些藍白惡搞的預算提案如何收場。

陳培瑜5日在臉書PO文表示，立院總預算審查報告遮蔽提案人名字，立院淪為國眾兩黨遮羞布；王鴻薇今日回擊，前總統蔡英文任內，從106年度到113年度，不論是蘇嘉全或游錫堃擔任立法院長，立法院送出的總預算案審查報告書都是一樣，她想問陳培瑜，何來立法院淪遮羞布之說，「民進黨不懂預算裝懂，亂帶風向」。

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陳培瑜今日稍早在臉書PO文反批，昨天發文是強調目前收到的總預算審查報告狀況百出，相對過去正式公布報告應完整、妥適並清楚整理好預算凍結刪減等資訊，現在都已經到了2月，審查報告不應該是目前這樣的呈現方式。

她質疑，王鴻薇聲稱所謂「符合格式」，但是還有案由內容根本看不清楚的情形，王鴻薇秀出之前立法院預算審查報告，有發生連案由都看不清楚的狀況嗎？

陳培瑜指出，之前總預算審查議程已經被藍白一直拖延，到了院會第二輪藍白提案內容問題更多，就算院會審查表決三讀完，到現在也已經兩週，若不是藍白兩黨一直惡搞，也不會導致總預算審查過程各種荒謬，到現在立法院的總預算審查報告都還沒能正式整理好送出。

陳培瑜續指，或許藍白多數的立法院會說使用掃描檔是為了節省作業時間、遮蔽是為符合所謂的格式，但就是因為藍白多數的立法院過去已經拖延總預算審查太多時間，搞得現在議事人員整理報告的時間過於緊迫還有壓力，目前重點應該放在如何把這些藍白惡搞的預算提案而韓院長該怎樣收場，不是把藍白自己胡亂凍結刪減預算導致立法院迄今未送出預算審查報告，現在甚至還要把預算整理的責任推到行政院主計處，這樣是民意代表負責任的方式嗎？

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