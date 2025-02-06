幫寄「台辦」賀卡給高雄里長挨批中國代理人 旅行社否認稱被栽贓

高雄里長收到中國台辦的賀卡，寄件地竟是鼓山區某家旅行社。（擷取自張博洋臉書）

2025/02/06 13:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前金區三川里里長莊晉勳昨（6）日在臉書貼文，指收到「中國北京台辦」賀卡，寄件地卻來自鼓山區某家旅行社，市議員張博洋怒批「沒有看過這麼明目張膽的中國代理人」，這家旅行社的創辦人是國民黨前發言人李明璇的父親李玉文，對此該家旅行社發聲明稱是被「偽造文書、惡意栽贓」，並已報案提告。

對於高雄的里長收到來自中國北京市朝陽區台辦的賀卡，台灣基進高雄市議員張博洋也在臉書貼出該張賀卡的寄件地來自鼓山區某家旅行社的照片，他說，沒有看過這麼明目張膽的中國代理人，竟然直接幫中國台辦寄過年賀卡給台灣的里長。這家旅行社的創辦人是國民黨前發言人李明璇的父親李玉文，李玉文曾擔任國民黨高雄市黨部副主委。

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張博洋表示，中共近幾年為了介入台灣的選舉，加大力道對台灣里長用落地招待、免費旅遊方式到中國玩，目的是在台灣選舉時，有機會講讓中國好朋友幫中國講好話，並要求國安單位、陸委會、交通部觀光署應該介入了解，甚至盤查同樣類型的旅行社還有多少。

對此，旅行社也連夜發聲明指出，關於台灣基進張議員及台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺指控本公司替台辦寄賀卡給里長，完全是子虛烏有，偽造文書，惡意栽贓。今日將展開法律行動，揪出幕後寄件的黑手，也奉勸其他有心人士不要見獵心喜，否則本公司將一併蒐證提告。

旅行社澄清，關於張議員貼出的那封賀卡，公司用經營30年來的信譽發誓100%絕對不是出自他們旅行社，而寄件人所黏貼的貼紙，更不是該旅行社寄件的信封和習慣使用的樣式，請不要這樣用卑劣的手段輕易地去毀壞認真經營的公司，更不該擅自用他人名義、偽造文書。針對散播不實謠言致使本公司遭受商譽之損害，將積極付諸法律行動，以正視聽。

高雄里長收到中國台辦的賀卡，寄件地竟是鼓山區某家旅行社。（擷取自張博洋臉書）

被指幫中國台辦寄發賀卡，旅行社連夜到派出所報案及提告。（擷取自旅行社臉書）

旅行社發出聲明否認幫中國台辦寄發賀卡。（擷取自旅行社臉書）

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