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    首頁　>　政治

    雙和、金門罷團合體八炯、閩南狼 2/9號召正藍綠軍下架親中政客

    活動當天八炯與閩南狼將發送「反共斗方」。（雙和罷團提供）

    活動當天八炯與閩南狼將發送「反共斗方」。（雙和罷團提供）

    2025/02/06 12:35

    〔記者董冠怡／新北報導〕中和區四號公園位於中和、永和交界，是著名的八二三紀念公園。罷免中和區立委張智倫、永和區立委林德福的雙和團隊今表示，雙和地區約有6萬人來自金門，將攜手罷免金門立委陳玉珍的「珍礙金門」打連署戰，同時預告2月9日（週日）再邀反共網紅八炯、曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源合體，號召正藍軍、正綠軍，共同下架親中政客。

    雙和罷免團隊發言人「卡必罷啦（化名）表示，藍委傅崐萁日前聯合藍白陣營在立法院惡意刪除國家重大建設預算、破壞憲政秩序，獲得中國官媒讚譽，進一步印證「國民黨與民眾黨已成為中國政府在台鷹犬，因此，下架張智倫、林德福、陳玉珍，就是下架傅崐萁，而下架傅崐萁，就是下架習近平」。

    「卡必罷啦」指出，2月9日下午1點5分至2點半，將於四號公園的市警局中和分局安平派出所（中和區中安街175號）旁舉辦活動，屆時八炯、閩南狼會發表反共宣言，以及發送「兩蔣反共斗方」，讓深藍選區的中和、永和民眾重拾過去反共護國的榮耀，且自活動當天起，罷免張智倫、林德福、陳玉珍團隊於八二三紀念公園聯袂設立連署站，協助在台灣本島的金門人，就近簽署罷免提議書與連署書，一起守護台灣民主。

    罷免中和區立委張智倫、永和區立委林德福的雙和團隊今表示，2月9日（週日）再邀反共網紅八炯、曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源合體，號召正藍軍、正綠軍，共同下架親中政客。（雙和罷團提供）

    罷免中和區立委張智倫、永和區立委林德福的雙和團隊今表示，2月9日（週日）再邀反共網紅八炯、曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源合體，號召正藍軍、正綠軍，共同下架親中政客。（雙和罷團提供）

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