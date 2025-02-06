非罷區站出來！ 屏東民團批藍白癱瘓國政 掛「民主大富翁」挺罷免

台灣青年文化創生協會今天（6日）上午發表「民主大富翁，罷免作先鋒」地圖，看板豎立在屏東市與長治鄉交界的瑞光路一段旁。（記者羅欣貞攝）

2025/02/06 13:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「藍白癱瘓國政，屏東鄉親忍無可忍！」台灣青年文化創生協會今天（6日）上午發表「民主大富翁，罷免作先鋒」地圖，仿效大富翁遊戲的幽默逗趣圖案廣告，呼籲在各縣市落地生根的屏東同鄉會與親友，踴躍參與罷免藍白立委，也希望透過這項行動敲響大罷免的聲音，號召全民共同守護民主，守護台灣。

商借看板支援這項活動的民進黨立委鍾佳濱也強調，他最期待的就是解散國會，全面改選，大家一起接受全民檢視及民意仲裁。

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由台灣青年文化創生協會理事長劉孝明發起的這項活動，邀請立法委員鍾佳濱、高雄罷韓四君子之一的尹立與年青代表共同揭開「民主大富翁、罷免作先鋒」廣告看板謎底。

該宣傳圖案仿效大富翁遊戲設計，列出花蓮縣選區「傅昏騎」、台北市第七選區「徐小心」、台北市第三選區「王紅危」、金門縣選區「陳一針」等22位繪畫人像，且有「機會」、「命運」等關卡，強調「民主大富翁，罷免作先鋒」；「全民護臺，連署拿來」，逗趣又富創意，相當吸睛。

劉孝明、尹立、鍾佳濱等人並發布全國20個罷免連署站，呼籲屏東鄉親推薦當地親友，前往連署站，發揮公民力量，阻止藍白立委癱瘓台灣。他們強調，「民主大富翁，罷免作先鋒」的第一面宣傳看板，正是之前搶救王義川大兵行動的第一個堡壘，如今搶救已兌現，希望大罷免行動也能由此擴散達成任務。

114年度中央總預算遭藍白立委聯手刪除2075億元、凍結2600億元，立委鍾佳濱形容「這是史上最黑暗的預算審查」，藍白立委挾著人數優勢，像拍賣市喊價一樣胡亂刪除或凍結預算，面對民意強烈反彈後，藍白竟避重就輕的對外說只刪減6.6%，但事實上總預算雖有3兆多元，但扣掉法定義務支出、債務支出、地方補助款後所剩不到3分之1，因此刪減6.6%換算下來相當龐大；至於凍結的部分，何時能夠解凍，行政單位還要仰人鼻息，執行變數重重。

尹立強調，推動罷免一定會面對藍營地方行政壓迫及各種阻力，當初罷免韓國瑜市長能夠成功，靠的就是創意，才能突破困難。

青鳥代表柯韋辰表示，身為年輕世代，滿懷創意、熱情與決心守護台灣，透過集思廣益、創意發想，以「民主大富翁」遊戲的方式，向大眾傳達「大罷免」行動的重要性。對於有朋友好奇，為何沒有藍委的屏東，會吹響大罷免第一炮？因為這是一場「全國性的行動」，藍委們所砍的預算，是全國人民使用的預算；所惡修的法案，都將套用在全國人民身上；北部在罷免割藍委的同時，屏東也有義務將大罷免行動敲響、擴散，希望藉由「民主大富翁」輕鬆方式，讓更多民眾參與這場勢在必行的行動，只要一通電話、一個轉發，讓更多人看到「大罷免」的資訊，就是守護民主、守護台灣的有力行動。

屏東民團阻藍白癱國政，今天發表民主大富翁籲連署，由左至右為罷韓四君子之一的尹立、青鳥代表柯韋辰、台灣青年文化創生協會理事長劉孝明、立委鍾佳濱。（記者羅欣貞攝）

屏東民團阻藍白癱國政，發表民主大富翁籲連署，路過的鄉親也力挺。（記者羅欣貞攝）

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