桃園罷團呼籲張善政維持行政中立 勿干預公民行動

「光復桃園、六區全罷」聯合罷免團隊發表聲明，針對「桃園市政府意圖利用公權力影響民眾依法行使罷免權」表達不滿。（擷取自網路）

2025/02/06 13:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「光復桃園、六區全罷」聯合罷免團隊透過發起人之一牧師陳曉煒在臉書發表聲明，針對「桃園市政府意圖利用公權力影響民眾依法行使罷免權」表達不滿，他們強調，市府利用公權力干預人民行動，是破壞憲法賦予的罷免權。

聲明指出，桃園市長張善政聲稱「市政府會全力協助反制罷免行動」、「千萬不能罷免，罷免後找不到更好的」，國民黨立委牛煦庭也於節目中表示「桃園市市府在做作戰準備」、「這6個1個都不會少」，都是離譜至極的言論，也透露桃園市府想藉由公權力手段來保住國民黨明顯不適任的桃園6席立委。

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聯合罷免團隊堅決反對桃市府3項作為，包括市府利用公權力干預人民行動，破壞憲法賦予的罷免權；以各項行政、媒體宣傳與資源調配，支持特定黨團立委，企圖藉由「全力協助」阻礙民眾對不稱職公職人員進行罷免；無視人民聲浪，將罷免問題仇恨化、工具化，進一步內耗，損害台灣民主發展。

聲明中並呼籲張善政秉持行政中立、「當家不鬧事」原則，尊重人民參與罷免的基本權利，人民團體依法行使罷免權，從頭到尾沒有仇恨，身為當家政府的桃園市府實在毫無理由干預；他們另提醒桃園6位立委，若無法用心傾聽民意，虛心檢討所作所為，反而「作戰準備」對待曾經的支持者，被罷免將是再正常不過的事情。

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