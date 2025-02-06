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    綠委無人出席立院新春團拜 韓國瑜自嘲：我快被罷免

    立法院長韓國瑜等人今天出席立法院新春團拜。（記者劉信德攝）

    立法院長韓國瑜等人今天出席立法院新春團拜。（記者劉信德攝）

    2025/02/06 12:59

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天出席立法院新春團拜，他致詞表示，今天立法院榮與辱，每個立委同仁肩膀都要負一樣責任，可以預見未來這一年發展一定是顛簸不已，「尤其我快被罷免，這是我最後一次」。

    出席委員有國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委徐巧芯、葉元之、廖偉翔、林倩綺、翁曉玲、張智倫、陳永康、牛煦庭、葛如鈞，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委麥玉珍，民進黨立委則無人出席。

    韓國瑜致詞表示，看到九天表演戰鼓一擂，還沒想到過年，但突然想到朝野協商。今天是大年初九，慶祝蛇年到來，向所有立委和立法院工作夥伴、新聞界好朋友及全國國人致上最高祝福之意，希望蛇年國泰平安、風調雨順，大家幸福快樂，立法院工作夥伴精神愉快。

    韓國瑜說，立法院三黨不過半，新的權力結構改變，大家不停攻防、爭吵、論辯，職員心中要有一把尺，身為國家榮譽公務員，做好該做的事情，不被外界干擾，這是立法院所有職員要謹記在心的。

    韓國瑜表示，多年來他在不同工作崗位上，謹記10個字，榮譽歸團體，福利歸員工，「今天立法院榮與辱，我們每個立委同仁肩膀都要負一樣責任」，身為院長，幫員工爭取福利是職責所在，也是給自己的要求，可以預見未來這一年發展一定是顛簸不已，「尤其我快被罷免，這是我最後一次，照柯建銘總召講的，但我的心一點都不擔憂，我們當一天和尚，被鐘敲一天，做好自己所有的工作」。

    韓國瑜說，男找女朋友找不到，要拜什麼？月下老人；結婚以後生不出孩子拜註生娘娘，孩子生下來之後希望孩子平安長大拜七仙女，讀書讀不好要考試要拜文昌帝君，進了社會、職場，種田要拜神農大帝，開當舖、搞銀行錢莊拜武財神，當新聞記者要拜文財神，當醫生護士拜保生大帝，各行各業都有神明保護。

    韓國瑜說，他現在想到立法院朝野協商，院長要拜誰？想很久想不知道要拜誰，最後突然想到一個要拜孫悟空，因為沒有通天本領沒辦法協調朝野協商。此話一出現場哄堂大笑、鼓掌連連。

    韓國瑜說，昨天碰到國民黨主席朱立倫，朱要求全部往民生法案衝刺，不管AI產業、運動發展條例，這非常棒，今年能幫全國民眾衝出更多福國利民的法案，這是大家心之所繫，我們一起努力。感謝所有立法院工作夥伴，真的辛苦了，我們一起迎接美好的一年。

    立法院長韓國瑜在立法院新春團拜致詞。（記者劉宛琳攝）

    立法院長韓國瑜在立法院新春團拜致詞。（記者劉宛琳攝）

    立法院新春團拜。（記者劉信德攝）

    立法院新春團拜。（記者劉信德攝）

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