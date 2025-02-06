侯友宜主持淡水行動治理座談會議 聚焦教育議題、交通建設

新北市長侯友宜今天率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聚焦交通與教育議題。（記者陳奕劭攝）

2025/02/06 11:25

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（6日）率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，會中聚焦交通與教育議題；侯友宜在會中宣布府規劃文中九用地增設淡水國中新校區，並指出隨著財政收支劃分法通過後，市府加緊完成交通建設與社會福利。

侯友宜表示，隨著淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期等大型交通建設發展，加上沙崙文創園區與淡海、淡金社會住宅等規劃，未來淡水將有嶄新面貌，市府規劃在文中九用地增設淡水國中新校區，預計2032年完工，也打算興建國際學校；隨著財劃法，市府也加緊推動基礎建設，加碼社會福利。

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民政局表示，淡江大橋施工進度已來到七成，預計今年底完工。淡北道路與淡海輕軌已經開始施工及規劃，市府也積極建設市場與圖書館，邀請業者在淡海新市政拓展營業據點，目前已有超市規劃在後洲路設點，活絡在地經濟發展。

民政局指出，里長們也提出主要幹道路面修繕、拓寬道路，增設科技執法等提案，同時針對完全中學的規劃、新設市場與圖書館，污水下水道建設等新案提出建議，市府相關局處也都給予具體回應。

民政局長林耀長說，淡水區自2019年開始辦理行動治理座談會以來，淡水區里長里長提案反映共198件，解除列管181件，執行達成率91％。

侯友宜主持淡水行動治理座談會議，淡水區長陳炳仲說明建設。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜今天率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，向里長發送紅包。（記者陳奕劭攝）

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