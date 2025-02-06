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    到嘉南高球場不打球 陳水扁為一事感謝頭家娘

    前總統陳水扁回到台南老家附近的嘉南高爾夫球場，感謝球場老闆娘（左）與頭家鄭憲宗昔日提供扁父農場工作，讓扁父能養活一家六口。（圖：取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁回到台南老家附近的嘉南高爾夫球場，感謝球場老闆娘（左）與頭家鄭憲宗昔日提供扁父農場工作，讓扁父能養活一家六口。（圖：取自陳水扁臉書）

    2025/02/06 11:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕2月5日（大年初八）前總統陳水扁到其台南老家官田社子的嘉南高爾夫球場，陳水扁在臉書說他不是去球場打小白球，而是去叩謝「扁爸的頭家娘」。原來，嘉南高爾夫球場前身是農場，扁父生前受雇農場當長工、佃農工作，才能養活1家6口，他很感念球場頭家夫妻。

    陳水扁表示，嘉南高爾夫球場座落在烏山頭水庫及台南藝術大學附近，球場占地80公頃、已有30年歷史，2005年還榮膺高爾夫雜誌列為全國排名第6的最佳球場。

    陳水扁談到會到球場的緣由說，扁爸的頭家鄭憲宗董事長（即嘉南高爾夫球場創辦董事長），是他老家隔壁村莊寮仔廍的大地主，阿扁自稱是「佃農之子、長工之子」，都跟鄭憲宗有關。

    陳水扁說，扁爸租用佃農地一分七厘就是鄭董事長他家的，當時鄭董球場還是農場時，扁爸就受雇於鄭董的農場擔任長工，扁爸做佃農、當長工才能養活1家6口，讓阿扁有讀書機會。但，鄭董事長在3年前不幸辭世，阿扁從頭坐到尾參加他的告別式。鄭董事長夫人還說阿扁是一位念舊的人，阿扁答道只是飲水思源，不忘來時路而已！

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