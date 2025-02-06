反駁「造謠說」 許淑華：罷免是對徐巧芯的不信任投票

台北市議員許淑華今（6）日嚴正反駁立委徐巧芯指控，強調「罷免不是政治鬥爭，而是公民社會對妳（指徐巧芯）的一次不信任投票」。（資料照，記者方賓照攝）

2025/02/06 11:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市國民黨立委徐巧芯面臨公民團體罷免壓力，昔日競選對手民進黨台北市議員許淑華稱是表現引民怨，她反控許淑華「造謠」國民黨刪疫苗採購預算；許淑華今（6）日表示，國民黨確實「曾提案凍結疫苗相關預算2.7億」，在民意反彈後才默默撤案，再以執行率不夠高的爛理由凍結部分預算，「罷免不是政治鬥爭，而是公民社會對妳（指徐巧芯）的一次不信任投票」。

許淑華日前受訪指徐巧芯在國會的表現引起民怨，是被鎖定發動罷免的主因；徐巧芯回批許淑華稱國民黨刪除流感疫苗採購是造謠，「連預算書都看不懂」、「又笨又壞」，還說採購流感疫苗的經費是編在「衛福部特別收入基金」中的「疫苗基金」，2024年度的預算沒動到，今年度的經費預算目前也還沒有朝野協商。

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對被指造謠，許淑華強調，國民黨確實「曾提案凍結疫苗相關預算2.7億」，受到民意反彈才默默撤案，撤案後又以疫苗執行率不夠高，要求凍結，其實只看到8月的執行數據，另兩位國民黨立委涂權吉、蘇清泉都承認是為此凍結「防疫業務-06充實國家疫苗基金-獎補助費-對特種基金之補助」1000萬元。

許淑華說，從衛福部疾管署疫苗基金預算書可以看出，基金來源包含健康福利捐、公庫撥款收入等，公務預算本來就有支應疫苗基金預算，國民黨卻混淆視聽，在網路上認知作戰，竟稱公務預算跟疫苗基金預算無關。

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「攻擊我，不會讓妳的罷免連署書份數變少。」許淑華強調，她一向尊重公民社會的獨立自主與民主精神，沒有主導發起任何罷免活動，喊話徐巧芯，「荒腔走板的問政、四處造謠散播錯誤消息、讓黨意凌駕民意、推動多項惡法、透過總預算審查癱瘓國家」才是罷免連署如此熱絡的根本原因。

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許淑華說，罷免徐巧芯的連署份數多寡不是她可以決定的，一切都是徐巧芯自己的造化。徐巧芯氣急敗壞的抹黑攻擊她，不如好好思考公民為何無畏風雨站上街頭要罷免，「罷免不是政治鬥爭，而是公民社會對妳的一次不信任投票。｣

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