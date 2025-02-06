不滿路易莎咖啡被出征 連勝文以動物第三人稱代名詞稱「青鳥」是惡霸

針對公民團體日前在南投埔里的路易莎咖啡店外收取罷免立委連署書，被店家拒絕，導致支持罷免的「青鳥」出征路易莎，國民黨副主席連勝文昨晚在臉書發文以動物的第三人稱代名詞「牠們」、「惡霸」。（資料照）

2025/02/06 11:50

〔記者施曉光／台北報導〕針對公民團體日前在南投埔里的路易莎咖啡店外收取罷免立委連署書，被店家拒絕，導致支持罷免的「青鳥」出征路易莎，國民黨副主席連勝文昨晚在臉書發文以動物的第三人稱代名詞「牠們」、「惡霸」、「自認為是鳥的惡人」形容「青鳥」，同時盛讚路易莎品牌對國家的貢獻，「遠遠的大於這些自認為是鳥的人，更不用靠著當執政者的鷹犬、領取獎賞或補助才能生存！」

此外，連勝文還把矛頭指向民進黨，「上帝要使一個人滅亡，必先使他瘋狂，民進黨及其鷹犬為了自己的政治權力及金錢利益，已經到了無所不用其極的瘋狂地步，除了攻擊對手，連無辜的百姓及企業都被欺負、霸凌，這就叫做愛台灣？」

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連勝文指出，他在喝咖啡的時候，不太喜歡有人打擾，如果在咖啡廳喝咖啡，遇到有外人推銷產品，作為一個消費者，會覺得自己不受到尊重，更何況有人在沒有包場的情況下，在咖啡廳搞政治活動，「這些自認為是鳥的人，居然因此恐嚇商家，這也正好凸顯了這就是一群『惡霸在搞惡罷』！而這群自認為是鳥的人，為什麼可以這樣橫行霸道、欺壓商家、霸凌百姓？還不就是仗著自己主子現在執政，同時為了要達到主子交辦的事項，以領取獎賞，才會如此的不擇手段！」

連勝文還說，自己並不認識路易莎的創辦者或經營團隊，他認為這家咖啡連鎖品牌對於國家的貢獻，其所創造的就業機會及稅收，遠遠的大於這些自認為是鳥的人，更不用靠著當執政者的鷹犬、領取獎賞或補助才能生存！

他呼籲大家，如果不出來打擊惡霸、反對惡罷，「這些自認為是鳥的惡人，就會持續『牠』們的惡行惡狀，直到吃飽喝足、吃乾抹淨為止，我相信台灣絕大多數善良的百姓是絕對無法接受這種毫無下限的卑劣行為！」

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