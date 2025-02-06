批壯世代標準「獨步全球」 王婉諭：付出多少無謂代價與混亂

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/06 11:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」被疑圖利、違反利益迴避，時代力量黨主席王婉諭表示，吳春城真的是一點自覺都沒有，到現在還是不知道「壯世代」的問題出在哪，如果不廢除《壯世代政策與產業發展促進法》，整個中高齡就業、社福領域的各項計畫，要為了吳春城的壯世代產業鏈，付出多少無謂的代價與混亂。

王婉諭在臉書PO文表示，吳春城日前宣傳「勞動部」要繼續推動壯世代的政策，這篇文章，也出現在多個媒體平台，但有趣的是，就在吳春城分享後的隔天，本來發布在中央社的文章標題，悄悄的拿掉壯世代，用「中高齡」取代了「壯世代」。內文把「本次受訪壯世代年齡集中在55歲以上」，改成了「本次受訪者年齡集中在55歲以上」。

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王婉諭指出，發現問題了嗎？本來就是銀髮人才資源中心執行的中高齡就業計畫，為什麼沒事要改成壯世代？而且，就算拿掉了「壯世代」，整篇文章從標題到內文完全不受影響，反而更容易讓人閱讀理解吧？說穿了，「壯世代」這個莫名其妙、對實質內容毫無幫助的概念，就是吳春城的綁規格、創造商機的行銷手段罷了，根本對於增進中高齡的福祉毫無幫助，而且，吳春城「壯世代」對勞動部中高齡就業政策的干擾還遠不只如此。

王婉諭續指，實際上中高齡、高齡，是有非常明確的法律定義的，就是分別指四十五歲以上、六十五歲以上的國民，結果，吳春城才踏入立法院不久，就為了他的壯世代，把整個定義搞得亂七八糟，勞動部先是為此制定了「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」，接著為了吳春城「獨步全球自訂」的壯世代標準，又再度制定了「壯世代就業促進獎勵實施要點」（簡稱55 Plus就業獎勵），「請問吳春城委員，你自己搞出的壯世代，為什麼要拿來為難基層的公務同仁？為什麼要為了配合你大立委的官威，瞎掰一個符合你要求的計畫名稱？為了你的定義，為什麼政府計畫都要硬從55歲切一個分類出來？」

王婉諭直言，自從上個月「壯促法」三讀通過，吳春城把一大堆的壯世代預算凍結案掛在部會頭上後，未來還會有多少這種混淆概念、套皮換殼的「壯世代」計畫，被迫源源不絕的從各部會長出來？如果不廢除《壯世代政策與產業發展促進法》，實在難以想像，整個中高齡就業、社福領域的各項計畫，要為了吳春城的壯世代產業鏈，付出多少無謂的代價與混亂。

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