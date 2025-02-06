陸委會中國情勢報告：中共持續在新疆推進漢化及維穩

陸委會今日公布最新一季「中國大陸情勢」報告指出，中共高層關切邊疆治理，要求新疆等地鑄牢中華民族共同體意識，持續推進漢化及維穩力度。（法新社檔案照）

2025/02/06 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新一季「中國大陸情勢」報告，直指2024年遭查中管幹部達58名，創中共領導人習近平任內新高。且中共高層關切邊疆治理，要求新疆等地鑄牢中華民族共同體意識，持續推進漢化及維穩力度。

陸委會報告指出，在政治方面，習近平在美國總統川普就任前表示，「中國式現代化」發展會有疾風驟雨、驚濤駭浪，要保持戰略定力，加強風險意識、鬥爭策略。中共高層調研強調區域協調發展，落實政策項目，對外資外企宣揚對外開放、優化營商環境。

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報告分析，中國國務院施政聚焦處理企業經營問題，為地方政府化債，防範金融風險。習近平重申黨紀監督，稱堅持反腐不鬆手、不手軟，2024年遭查中管幹部達58名，創習近平任內新高。

經濟方面，2024年中國經濟成長率為5%，消費與投資分別成長3.5%與3.2%，出口年增5.9%。外國人直接投資（FDI）年減27.1%，中國政府債務持續擴張、房價走跌、物價疲弱不振，青年失業率維持在兩位數。

此外，中共中央經濟工作會議定調，將實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，將擴大中國國內需求列為首要任務，並表態提振房市樓市。國際機構預測2025年中國經濟成長率落在3.9%至4.8%區間，平均為4.3%。

社會方面，中國勞動抗爭持續惡化，建築業、製造業為重災區，欠薪問題已從民營企業蔓延至公立醫院、地方公務員。中國近期爆發10起隨機傷人事件，造成52死89傷，反映社會民怨高漲；另大學生透過「開封夜騎」活動展現對自由的渴望。中共高層關切邊疆治理，要求新疆等地鑄牢中華民族共同體意識，持續推進漢化及維穩力度。

報告提及，中共與大國競合部分，美中仍激烈競爭。習近平2024年11月與美總統拜登於秘魯APEC峰會期間會晤後，美方12月對中國的太陽能、晶圓加徵關稅，對中成熟製程晶片啟動「301調查」，今年1月宣布禁止先進AI晶片出口中俄，並將多家中企納入實體清單；中國則制裁多家美國軍工企業。

陸委會彙整，習近平於美大選後向總統當選人川普致賀電，並於今年1月17日與川普通話，籲尊重彼此分歧和重大利益，雙方同意建立戰略溝通管道。美國務卿魯比歐與中共外長王毅於1月24日通話，魯比歐強調推動以美國利益、美國人民為優先的美中關係，關切中方對台及南海脅迫行為。

川普2月1日簽署命令，決定對中國加徵關稅10%，中方宣稱將向WTO提訴訟，採取反制措施。對俄關係方面，習近平與普廷於1月21日舉行視訊會晤，稱續深化戰略協作。習與印度總理莫迪於去年10月金磚峰會會晤，12月雙方舉行邊界問題特別代表會晤，王毅今年1月27日於北京會見印度外交秘書，雙方討論恢復對話、交流及直航等，中印緊張關係暫時降溫。

另，中國於去年10月金磚峰會、11月G20峰會等多邊場合，持續深化與「全球南方」關係，挑戰現行全球經濟規範及金融秩序。去年下半年透過與印尼等國高層進行互訪與機制性對話等，強化與東協國家的政治與經貿關係。日本外相岩屋毅及執政黨訪問團於去年12月及今年1月相繼訪中，日相表達訪中意願，李強則透露有意赴日參加「中日韓峰會」。

軍事動態及區域安全方面，報告指出，近期中共軍委政治工作部主任苗華遭停職檢查，陸軍司令員李橋銘等4名上將缺席多場重要活動，疑遭撤換落馬。習近平推動軍隊高階將領的整肅行動，美國防部「中國軍力報告」指軍隊反腐恐打亂解放軍2027年現代化目標進程。

陸委會研判，共軍正在第一島鏈內外海空域測試聯合作戰能力，強化第二島鏈內遠程區域拒止能力，但尚未建立全軍多領域一體化聯合作戰的網絡訊息體系。

港澳情勢部分，報告提及，習近平赴澳門視察，出席澳門移交25週年與新任特首就職典禮，強調「一國」高於兩制，國家整體優先等原則。香港特首李家超施政報告滿意度創任內新低；香港法治指數「對政府權力制約」排名跌至62位；前香港大學教授戴耀廷因「香港民主派初選案」遭重判10年；香港人權、媒體自由受限、貧窮問題加劇，香港市民整體不滿意度達54%，為2020年以來新高。

值得注意的是，澳門2024年前三季整體增長11.5%，博彩業收益優於預期，惟前三季詐騙犯罪仍續增加。中港澳簽署CEPA服貿修訂協議、人才交流、交通等合作計畫，加速「粵港澳大灣區」融合發展。

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