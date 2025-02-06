天公生參拜指南宮 蕭美琴：正能量與良善讓台灣獲得庇佑

初九天公生，副總統蕭美琴（中）6日在指南宮主委高超文（右）、前國策顧問黃承國（左二）等人陪同下，出席台北木柵指南宮「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」，沿途揮手向信眾致意。（記者廖振輝攝）

2025/02/06 10:38

〔記者何玉華／台北報導〕副總統蕭美琴今天（6日）一早到指南宮參加「玉皇聖誕國祈安禮斗大會」，她在致詞時表示，台灣現在遇到內外挑戰，只要走的踏實、走得實在，相信台灣人的良善與正能量，都能確保國家獲得神的庇佑。

今天是是大年初九，也是玉皇大帝生日「天公生」；蕭美琴一早出席指南宮「玉皇聖誕國祈安禮斗大會」，祈求台灣國泰平安。她提到，「天公生」的日子，宮廟各主委與委員這陣子都相當忙碌，感謝廟方的接待。

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蕭美琴接著說，指南宮代表的正能量，希望能遍及全台灣各地，從指南宮放眼望去，可以看到整個大台北盆地，許多百姓、百工百業正辛勤地為國家的經濟、繁榮、社會安定努力工作。除了代表總統賴清德前來指南宮參拜外，也希望能一起在正確的道路上，順利的帶領國家。

蕭美琴說，即便現在遇到內外挑戰，但在各種風雨當中，只要走的踏實、走的實在，相信台灣人的良善與正能量，都能確保國家獲得神的庇佑。最後，她致贈廟方福袋，也祝福大家家庭和順、身體健康、國家興盛與國泰平安。

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