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    今年逢台灣光復80週年 陸委會：中共將形塑兩岸同屬「一中」

    陸委會「中國大陸情勢報告」分析，今年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年，研判中共屆時將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」及形塑兩岸同屬「一中」。 （資料照）

    陸委會「中國大陸情勢報告」分析，今年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年，研判中共屆時將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」及形塑兩岸同屬「一中」。 （資料照）

    2025/02/06 10:41

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新一季「中國大陸情勢」報告，在中共對台工作方面，陸委會示警，今年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年，研判中共屆時將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」及形塑兩岸同屬「一中」。

    陸委會報告指出，中共循例於新年發表「新年賀詞」、「新年寄語」對我民眾訴諸血緣親情，並展望來年對台工作。習近平於全國政協「新年茶話會」、「新年賀詞」強調兩岸同胞一家親與「祖國統一」。

    陸委會分析，中國國台辦主任宋濤等透過「新年寄語」，重申「促融、促統」及「反獨、反干涉」舊調，並強調今年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年。研判中共屆時將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」及形塑兩岸同屬「一中」。

    報告提到，上海副市長華源於「雙城論壇」致詞稱將積極推動上海居民赴台團隊旅遊，旅遊路線一定會包含台北市；國台辦稱樂見包括上海在內的中國居民早日恢復赴台旅遊，批我方刻意刁難、阻撓部分團員和記者來台申請。

    另外，中共發布多項促融、促交流措施，除宣布景區對台「首來族」免除門票費用外，中央台辦等部門與福建省召開「促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議」，宋濤重申貫徹習「建設好兩岸融合發展示範區」；福建省則宣布升級「福馬同城通」功能；省內對台任務較重縣（市、區）已單獨設置台辦。

    在國際方面，中共領導人習近平在秘魯利馬APEC領袖會議期間會見美國前總統拜登，強調「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容，促美方慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持和平統一；於川普就任前與其通話，強調台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，希望美方務必慎重處理。

    陸委會彙整，針對近期各國關切台海議題及與台灣互動，中共強調撼動不了國際「一中原則」的基本格局，重申台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，反對建交國與台灣開展任何形式官方往來。

    此外，中共北京國際航行通告室發布飛航公告，稱自去年12月9至11日於上海、廣州飛航情報區設7保留區域，解放軍並於東海、南海及太平洋進行大規模軍事活動；福建海警持續在金門附近海域執行常態化執法巡查，進行「一手交流、一手武嚇」政治操作。

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