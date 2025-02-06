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    路易莎風波 國民黨：反惡罷的民意展現與對執政黨不滿的表達

    為了表達對路易莎的支持，國民黨主席朱立倫除於昨日主持中常會時，特別請每一位與會者喝路易莎咖啡，還在個人臉書上PO出以路易莎咖啡店為背景，手持路易莎咖啡杯的照片，並留下「力挺路易莎」等文字，以表達國民黨對於路易莎咖啡店的支持之意。（圖擷取自朱立倫臉書）

    為了表達對路易莎的支持，國民黨主席朱立倫除於昨日主持中常會時，特別請每一位與會者喝路易莎咖啡，還在個人臉書上PO出以路易莎咖啡店為背景，手持路易莎咖啡杯的照片，並留下「力挺路易莎」等文字，以表達國民黨對於路易莎咖啡店的支持之意。（圖擷取自朱立倫臉書）

    2025/02/06 10:30

    〔記者施曉光／台北報導〕公民團體日前在南投埔里的路易莎咖啡店外收取罷免立委連署書，被店家拒絕，導致支持罷免的「青鳥」出征路易莎，在網路上引起論戰，國民黨發言人楊智伃今日指出，這是一場「民意VS.政治霸凌」的象徵戰，也是大家對於「反惡罷的民意展現」以及「對執政黨不滿的表達」。

    為了表達對路易莎的支持，國民黨主席朱立倫除於昨日主持中常會時，特別請每一位與會者喝路易莎咖啡，還在個人臉書上PO出以路易莎咖啡店為背景，手持路易莎咖啡杯的照片，並留下「力挺路易莎」等文字，以表達國民黨對於路易莎咖啡店的支持之意。

    對於因為同情路易莎，引起部分民眾前往路易莎消費的現象，楊智伃表示，這場行動不只是支持路易莎，更是一場「厭惡惡霸的反擊」，透過簡單可行的消費行為，展現出龐大的民意力量，「然而當萬杯咖啡映照民心，即便攝取再多咖啡因，卻叫不醒裝睡的執政黨。」

    楊智伃認為，「青鳥」極端政治價值，不斷以極端意識形態綁架、情緒勒索全民消費自由，已經凌駕基本做人禮貌與常識，才會引發更多民眾的反感，也由於青鳥不理性抵制過頭，引發反感，導致路易莎「被害者」形象帶動「同情」消費，而「青鳥」的信用已經破產，負面觀感持續創新高。

    她還說，執政黨的弊端、無能外加側翼極端、無差別攻擊攻擊行為，不斷累積民怨，這些負面觀感的累積，讓容易取得、平價的路易莎成為表態方式，也成為一種對「青鳥」的反擊。

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