總預算審查報告混亂藍批政院杯葛 林俊憲：9年來沒看過這麼隨便的爛東西

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/02/06 10:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上會期休會前雖三讀通過中央政府總預算案，審查報告迄今仍未送出立法院，國民黨將責任歸咎行政院。對此民進黨立委林俊憲表示，藍白有種就把這個複製貼上報告送出立法院啊，給全體國人自己衡量這種審查水準如何？

林俊憲在臉書PO文表示，終於拿到藍白惡搞後的立法院預算審查報告了，先講結論，他當立委9年，沒看過這麼隨便的爛東西，複製貼上，比小學生作業還不如，口說無憑，拿去年的審查報告來對照，正常程序是這樣：預算院會三讀通過後，議事處會彙整統計所有提案，改成符合報告格式的文字，並做出統計表，行政院主計總處也會幫忙並核對，才是一份完整審查報告。

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林俊憲指出，再來看看今年的，報告直接拿院會當天藍白自己亂刪亂改的提案表掃描交差，當然也沒有數字統計，亂成這樣怎麼統計？甚至林俊憲今天問議事處，最後到底刪除凍結有幾案？他們的答案：「不知道」，因為有互相矛盾的、重複的，已經2個多禮拜了，就是算不出來。

林俊憲直言，2300萬人的國家、3兆多的納稅錢，給藍白多數的立法院審查做結論，最後就是這種鬼東西，這叫「報告」？不，這叫「無能」，來啊，你們有種就把這個複製貼上報告送出立法院啊，給全體國人自己衡量這種審查水準如何？再次強調，本黨不想、也不能幫史上素質最差的一屆藍白立委擦屁股。

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