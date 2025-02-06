吳靜怡遭警跟監爆氣嗆蔣萬安 馮光遠補刀諷「此事」應是戶政弊案

政治評論員吳靜怡遭北市警察跟監，作家馮光遠對此發文諷刺，「章萬安改姓蔣，是他父親章孝嚴在沒有經過DNA鑑定的情況下，用政治手腕低調改的姓，蔣家並沒有承認」，並笑稱「此事應是戶政弊案，該查！」（資料照）

2025/02/06 12:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員吳靜怡日前參與罷免團體活動，卻遭便衣員警跟蹤，她為此怒批台北市長蔣萬安。作家馮光遠對此發文諷刺，「章萬安改姓蔣，是他父親章孝嚴在沒有經過DNA鑑定的情況下，用政治手腕低調改的姓，蔣家並沒有承認」，並笑稱「此事應是戶政弊案，該查！」

吳靜怡日前參與罷免國民黨立委徐巧芯的活動，期間卻遭警察跟蹤，她為此質疑警方執法過當，並批蔣萬安聲稱，警方是「依規範圍內執法」。內政部長劉世芳昨日也強調，全國警察執行罷免相關勤務應保持中立，信義分局確實執法過當，呼籲北市府或北市警局應對外說明。

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作家馮光遠在臉書發文指出，吳靜怡這兩天在政論節目上痛批「多姓萬安」，因為此人派員警跟監她，吳靜怡憤怒指出，「你憑什麼？就憑著你姓蔣嗎？」

對此馮光遠諷刺「靜怡，妳錯了，章萬安改姓蔣，是他父親章孝嚴在沒有經過DNA鑑定的情況下，用政治手腕低調改的姓，蔣家並沒有承認」，並稱「此事應是戶政弊案，該查！」

馮光遠在留言區也持續指出「蔣經國在江南案發生之後，因為該案扯到蔣孝武，便曾經說過一句很有名的話，『蔣家後代不能，也不會有人從政』。從此，蔣家的人，的確再也沒有人從政」。

馮光遠質疑，章孝嚴不動聲色地改姓蔣，因為要替兒子從政鋪路，姓蔣的話，好處多多；可是自己真的是不是蔣家後代，前幾年的一些爭論，讓人見識到，章孝嚴生母章亞若，男朋友真的很多。

馮光遠也諷刺「講到多姓萬安會派警跟蹤政治評論者，我想，這跟蔣家不蔣家無關，真正蔣家的後代，可曾有此『家族特色』？」馮光遠也感嘆，「蔣經國一生反共，章孝嚴、章萬安舔共出名，如果不偷偷改姓蔣，其實大家也不在乎，卻偏偏要改姓蔣，有事沒事還去『謁陵』，你們是存心想把老蔣、小蔣『活活氣活』？」

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