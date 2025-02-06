北市警跟蹤惹議 吳靜怡：蔣萬安終究讓信義分局長扛下一切

媒體人吳靜怡日前發文透露，自己參加罷免團體活動期間，被台北市信義警分局員警尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

2025/02/06 09:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員吳靜怡近日到北市松山參加罷免國民黨立委徐巧芯活動，在參加活動期間卻遭到警察跟蹤，北市警信義分局長李憲蒼已自請處分。對此媒體人吳靜怡表示，蔣萬安為了徐巧芯而採取警備動作，徐巧芯回應居然也是無所謂的態度，蔣萬安終究讓信義分局長扛下了一切。

吳靜怡在臉書PO文表示，謝謝內政部部長劉世芳的關切，吳靜怡市民被跟監這小小案子不會只有一個，如果中央政府忽視，警方就不會說明，而蔣萬安市長也只會持續說謊，繼續讓警備走向對人民戒嚴的態度。

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吳靜怡說，政府和警察都是人民褓姆，蔣萬安市長做出最差的示範！完全沒關切，甚至比鴨子的嘴還硬，信義分局長開記者會，表示自請處分，請問將萬安，連續兩天的回應都是「依法處理」，如果合法，幹嘛信義分局長要被處分？便衣警察跟監67分鐘，下車請警察離開、到了派出所、打電話，你的合法，讓人民害怕。

吳靜怡指出，萬安的威～萬安的力~動員警察權是不是就是萬安的威力？三寶爸的形象，那是蔣萬安太太辛勞顧家所賦予的，蔣萬安對待人民根本不像是他的孩子，從幼童遭受褓姆虐待的案件到寶林食安問題等等，從未感受到蔣萬安市長的承擔，市長對人民輕忽就會造成「幼兒園狼師案」幾十個家庭破碎，這些是不是都是首長輕忽人民的重要。

吳靜怡續指，本來身為評論員，不會公開身份參加任何活動，本來我認為觀察群眾、陪伴群眾是更重要的，但蔣萬安為了徐巧芯而採取警備動作，徐巧芯回應居然也是無所謂的態度，當然，從今天起我會站在支持我的夥伴這一邊，國民黨要思考，你們為什麼距離人心越來越遠，因為都是被你們推開了，你們對失去威權掌握而恐懼，用恐懼來壓迫人民，這些都是讓民主倒退的，謝謝政府對小市民關注，希望地方政府也更應該保護中華民國的任何一位國民，不要受到驚嚇、害怕、恐嚇、猥褻。

吳靜怡直言，連違停都能耍權勢逼迫警員的立委，家族又是詐騙集團，接下來二階開始的張力，立委會耍什麼手段很難想像，接下來，會遞交公民團體的請願書，誠摯希望信義分局的局長，能夠承諾落實保護每位公民，謝謝所有關心我的你們，中華民國是民主法治國家！必須用行動，捍衛他。

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