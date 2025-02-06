大S過世趙少康批酸民「一綠只剩仇恨」 翁達瑞：利用悲劇搞政治操作

對於大S過世部分網友對其過去的爭議言論有所質疑，趙少康指稱「人一綠，心中只剩仇恨」，但翁達瑞質疑，過去在前總統李登輝過世、靜宜大學林淑雅教授喪生時，對於許多藍營名人的酸言酸語，趙少康卻視而不見。（資料照）

2025/02/06 09:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，不過在許多粉絲不捨悼念之餘，在網路社群也有一些網友對其過去的爭議言論有所質疑，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今更發文指出，前國民黨副總統參選人、資深媒體人趙少康指稱「人一綠，心中只剩仇恨」，但翁達瑞質疑，他不知道趙少康批評酸民是民進黨支持者的根據何在，並指過去在前總統李登輝過世、靜宜大學林淑雅教授喪生時，對於許多藍營名人的酸言酸語，趙少康卻視而不見，他批評趙少康利用藝人的悲劇進行政治操作，還將酸民的言論掛在對立政黨的頭上。

針對知名藝人大S過世，翁達瑞在臉書發文表示，對於大S原本開心跟家人出遊，卻因感染流感客死他鄉，不論政治立場，任何人看了都會心生慈悲。但不幸的是，社會上就有白目的酸民，唯恐天下不亂的媒體，加上嗜血好鬥的政客，把一件個人悲劇炒作成莫須有的政治風暴。

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翁達瑞點名趙少康，身為早期的國民黨政治金童、後來的藍營媒體大亨，以及最近的國民黨副總統落選人，針對大S驟逝引發的網路言論，趙少康卻在臉書貼文，指稱「人一綠，心中只剩仇恨」。

翁達瑞指出，根據觀察，只要社會上有憾事發生，網路就會出現類似的發言。網路酸民多，一大部分是匿名，甚至還有反串的網軍。這類酸言酸語不值得發文評論，因為來源不明。但趙少康卻大張旗鼓抨擊上述的酸民言論，矛頭直指綠營側翼與民進黨的支持者。

翁達瑞質疑，因為趙少康沒有指名道姓，他不知道趙的根據何在。翁達瑞強調，酸民言論不分藍綠，但趙少康先生都裝作沒看見。過去在前總統李登輝過世時，與趙少康同屬藍營的名人也曾在臉書發文開酸，像是知名作家張大春說：「恭喜恭喜！」、統派人士王炳忠說：「終於死了！」、知名藝人陳為民說：「大紅雙喜！」

翁達瑞表示，除了透過語言發洩仇恨，黨國權貴更付諸行動。在李登輝總統的追思會，藍色藝人鄭惠中更朝著李總統的遺像潑灑紅油漆。翁達瑞說，「就算藍營跟李登輝有仇，我也可以接受，畢竟李登輝是終結國民黨專制的民主之父，讓趙少康之流喪失了黨國特權。不幸的是，這類政治仇恨的受害者還包括一般升斗小民」。

翁達瑞指出，前年五月台中發生大樓施工意外，造成靜宜大學林淑雅教授喪生。林教授是社運參與者，政治立場偏綠。但事發之後在「少康戰情室」的粉絲專頁，卻出現諷刺留言，包含「原來是天收去了」、「老天張眼了！」、「一般我不會笑⋯⋯除非忍不住！^^」、「真準！」、「～壞事做太多⋯大小姐也救不了妳！下個換大小姐！全民都等很久了！」等。

翁達瑞質疑，張大春、王炳忠、陳為民、鄭惠中等人在發洩他們對李登輝的仇恨時，趙少康未置一詞。酸民在少康戰情室的粉絲專頁發洩他們對林淑雅教授的仇恨時，趙少康也沒有刪文。翁達瑞直言，「在當時，我看不到趙少康的悲天憫人，也未聽聞他如此譴責：『人一藍，心中就只剩仇恨！』」

翁達瑞批評，當網路酸民嘲諷大S的不幸時，趙少康的正義感突然出現了。其實趙少康只在消費大S的不幸，企圖謀取政治利益，連選擇性的正義都說不上。

翁達瑞直言，在趙少康的臉書貼文中，他只同意五個字：「台灣的悲哀。」不過他認為，悲哀的不是因為台灣有網路酸民，因為每個社會都有這樣的酸民。悲哀的是台灣有趙少康這樣的政治人物：利用藝人的悲劇進行政治操作，還將酸民的言論掛在對立政黨的頭上。

翁達瑞也向趙少康喊話，「你是有頭有臉的戰鬥藍，不需浪費版面聲討網路酸民。如果趙少康自信心夠，那就直接叫板賴清德。如果趙少康自認惹不起賴清德，翁達瑞也願意奉陪！」他在文末也表示「在大S早逝引發的網路言論，趙少康只看到顏色，翁達瑞卻看到酸民。其實網路酸民不分藍綠，真要計較藍綠之別，我只能說言論惡質的程度藍勝於綠」。

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