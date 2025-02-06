立法院總預算案審查報告卡關 周偉航酸：藍白也算不出刪了多少

立法院會於上月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，但審查報告迄今仍未送出立法院。（資料照）

2025/02/06 08:19

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上會期休會前雖三讀通過中央政府總預算案，審查報告迄今仍未送出立法院，針對國民黨將責任歸咎行政院，筆名「人渣文本」的作家、電視名嘴周偉航發文指出，藍白各自也算不出自己刪了多少總預算，行政院理論上想幫忙也不可能算出來，但藍白又不願意同意行政院覆議後重刪一次，他為此酸或許可比照藍委李彥秀，去美國買豪宅或許有點幫助；若是錢不夠的話也可以學陳佩琪去賞豪宅。

周偉航今上午在臉書發文指出，今天已是2月6日，立院到昨晚仍算不出總預算刪了多少，而算不出的理由是，藍白各自也算不出自己刪了多少總預算。他表示「藍黨團推給行政院，說行政院不幫忙算，但他們自己刪的就有重覆刪的，加上白營那個統刪939億的定義不明，行政院理論上想幫忙也不可能算出來」。

請繼續往下閱讀...

周偉航質疑，「解決方案是什麼？理論上是同意行政院覆議後重刪一次，但藍白又不願意」。他也諷刺藍白，「現在院內陷入僵局，院外又有大罷免，藍營心情都不好，建議可依李彥秀的解決方案，去美國買豪宅或許有點幫助。錢不夠的話也可以學陳佩琪去賞豪宅」。

該文發出後引發網友迴響，紛紛留言質疑「藍白把刪預算當兒戲在玩」、「刪預算要被預算的幫忙算，笑死！搞成這樣子只能怪藍白亂搞」、「葉元之在政論節目上公開說過，表決時不知道表決的項目是什麼、江啟臣也只念兩句就表決」。

也有網友酸「我刪你預算，但我不知道刪了多少錢，所以你要幫我算，不然就是你的錯，自助餐讚讚」、「建議國民黨立委們遠走高飛」、「買不起豪宅舒壓的，可以arrange晶華飯店住個幾晚」。

針對有網友點名周偉航「你以前不是當過李彥秀的助理？？她家本就南港世家啊，打這個是鄉下打法」，周偉航也留言回應「管你是貴族釋迦還是孫東寶牛排，出來當官都不能漏報啊」，其他網友也諷刺「世家習慣財產申報漏列的意思嗎？」、「這打法不行那你可以提出你的打法啊！」、「隱匿財產是世家慣用伎倆？ 要不要請藍白針對世家財產申報修個免責條款？ 寒門隱匿財產就抓去關…」等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法