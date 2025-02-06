迎初九天公生 陳其邁參拜4座天公廟祈求國家穩定發展

初九天公生，陳其邁（中）前往鳳山天公廟參香祈福。（高市府提供）

2025/02/06 07:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（6日）農曆正月初九是玉皇大帝聖誕，民間俗稱「天公生」，高雄市長陳其邁昨（5日）深夜接連走訪三民區玉皇宮、左營新庄仔天公廟、仁武與鳳山天公廟等4座天公廟，參香祈福迎天公生，並祈求國家穩定發展、社會繁榮。國民黨立委柯志恩也一夜連拜這4座天公廟，祈求高雄百業興隆。

三民區玉皇宮、左營區新庄仔天公廟、仁武區天公廟與鳳山區天公廟，不僅是地方著名廟宇，更是在地居民的信仰中心。大批信眾昨晚陸續湧入天公廟，誠心準備供品參香祝壽，祈求新的一年平安順遂，現場燈火通明，人潮絡繹不絕，展現民間信仰的虔誠氛圍。

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以知名的三民區玉皇宮為例，昨天初八晚上開始就湧入許多信眾，廟前廣場與大殿都擠滿人，祈求新年獲得好運，桌上供品擺滿滿，金紙堆成小山，弱勢者或街友也進駐廟前狀元亭，伸手接受香客佈施，求新年可以有頓溫飽。

陳其邁昨昨晚9點50分至11點40分，馬不停蹄參拜這4座天公廟，手持清香向玉皇上帝敬拜祝壽，祈求國泰民安、風調雨順，國家穩定發展、社會繁榮，並祝福市民平安健康、財源廣進。

陳其邁並向廟方捐贈香油錢，感謝廟方長年投入急難救助、熱心公益，為善不落人後，並給予市民與市府大力支持，表達感激之意。

國民黨立委、現任高雄市黨部主委的柯志恩，昨晚8點半起也一夜連拜這4座天公廟，祈求高雄百業興隆，高雄市民平安健康。現場也有志工發放柯志恩的新年特製「小福袋」，相當搶手，許多拜拜民眾，見到柯志恩本人，也熱情向她打招呼、搶合照，面對市民朋友的期許，柯志恩逐一表達感謝，強調會繼續努力，並祝福所有市民朋友闔家安康。

高雄幾間天公廟從昨天初八晚上開始，就湧入許多信眾。（高市府提供）

陳其邁（右二）祈求國家穩定發展、社會繁榮。（高市府提供）

柯志恩（中）祈求高雄百業興隆，民眾搶拍照。（柯志恩提供）

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