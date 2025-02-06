中央調走疫苗害民眾無法施打？簡舒培轟北市府：忘記預留還甩鍋中央

議員簡舒培發文指出，有民眾陳情年前申請在宅施打流感疫苗，昨日卻突然被告知，因為「中央將疫苗全數調走」所以無法如期施打，但經調查卻發現是北市府衛生局忘記預留疫苗，她怒轟台北市長蔣萬安「慣性甩鍋中央，連居家疫苗接種出包都要中央扛！」（圖擷自臉書）

2025/02/06 08:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，引起民眾搶打流感疫苗，不過台北市議員簡舒培發文指出，有民眾陳情年前申請在宅施打流感疫苗，昨日卻突然被告知，因為「中央將疫苗全數調走」所以無法如期施打，但經調查卻發現是北市府衛生局忘記預留疫苗，實際上根本沒有疾管署調走疫苗一事，她為此怒轟台北市長蔣萬安「慣性甩鍋中央，連居家疫苗接種出包都要中央扛！」

簡舒培在臉書發文指出，有民眾陳情，年前曾向聯合醫院和平醫院健康管理中心申請長照接種流感疫苗，也安排在昨日到宅施打，但在昨日上午突然接到健康管理中心致電，聲稱「中央將疫苗全數調走」所以無法如期施打，甚至說「不確定何時才能排到」。

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簡舒培指出，經向疾管署查詢後發現，疾管署根本沒有調走疫苗的情況，健康管理中心的說法顯然與事實不符，因此再向台北市政府衛生局確認查證後，該健康中心同仁才改口，說是「與疫苗管理單位溝通不良」，並承諾緊急調派疫苗讓民眾接種。

不過簡舒培認為「事情當然沒有這麼簡單」，在請衛生局再深入調查之後，發現真正的原因竟然是健康管理中心同仁「年前忘記預留疫苗」，才導致原本排好的到宅施打開天窗。

簡舒培質疑，明明是自身的行政疏失，健康管理中心第一時間卻選擇誤導民眾，扯謊把責任甩給中央，顯然是蔣市府各單位看到市長本人凡事推給中央，所以有樣學樣、上行下效，形成無恥的甩鍋文化。

簡舒培也列出保母虐童致死案、寶林茶室食安案、幼兒園性侵案等，質疑蔣萬安好事攬功跑第一，遇到問題就膝反射說是中央的錯，「如今連接種疫苗的行政疏失，府內同仁都有樣學樣，公然說謊稱『中央調走疫苗』來欺騙市民」。她也砲轟蔣萬安「面對市政無能並沒有趕快學，反而是壞心眼地遇事甩鍋中央，甚至帶壞整個市府公務體系風氣，實在有夠沒擔當！」

簡舒培列出的「蔣萬安甩鍋中央事件簿」如下：

劉姓保母虐童致死案

台北市未啟動重大兒虐檢討會議，蔣萬安甩鍋衛福部，稱「衛福部回覆不適用」才未召開，甚至還推稱「公親變事主」，冷血至極！

寶林茶室食安案

北市衛生局首次稽查沒有直接帶回食材檢驗，導致調查陷入瓶頸，蔣萬安面對如此明顯的疏漏，卻推稱是「中央第一時間不願意」。

培諾米達幼兒園性侵案

蔣萬安第一時間推託，宣稱當時犯人不起訴，所以沒有法律可以適用，又因《兒少法》限制而無法公佈幼兒園名稱。但教育部2021年在「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」當中，就以告知地方政府可以暫時停職，甚至《教保法》2023年3月上路後，市府也沒有立即將毛姓嫌犯停職，蔣萬安自己應作為而不作為，卻還要卸責中央！

2024雙城論壇

原訂7、8月舉辦的雙城論壇一路拖到年底，蔣萬安不敢承認被上海方看沒有的事實，只好推稱陸委會較晚核定MOU，導致日程延宕。然而，陸委會早在8月就已核定MOU，蔣萬安根本公然說謊！

2025台北燈節

上海團因送件太晚，導致陸委會來不及核定，第一團審核未過確定缺席點燈儀式。蔣萬安不敢對中國人說重話，卻反過來批評陸委會「刻意卡關」。

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