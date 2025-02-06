20立委罷免提議書送件中選會！罷免名單、程序、門檻一次看

截至2月5日為止，中選會收到的罷免案送件數為21案，其中20案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）。（資料照）

2025/02/06 06:06

〔記者李文馨／台北報導〕農曆春節期間，「大罷免」如火如荼展開，截至本月5日，全台已有20個罷免團體遞交第一階段罷免提議書，國民黨包含立院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇等19人，藍營也祭出「以罷制罷」行動反制，首波鎖定民進黨立委吳沛憶。大罷免浪潮從何而起？何時將進行罷免投票？本報整理罷免程序與名單，一起了解事件進展。

大罷免浪潮從何而起？

去年12月20日，國民黨與民眾黨在立法院聯手通過《公職選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等三大爭議修法，其中《公職選罷法》規定罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本，引發罷免連署門檻加嚴等爭議。

請繼續往下閱讀...

民進黨立院黨團總召柯建銘召開記者會提出「國民黨41區立委應該全部罷掉」主張，原先各界對大罷免持觀望態度，但年前藍白大幅刪凍114年度中央政府總預算，引爆各界怒火。

「罷免傅崐萁們」的呼聲因此迅速高漲，各地罷免團體相繼成立，春節期間，全台掀起「大罷免」浪潮；面對綠營及公民團體的罷免行動，藍營則以「以罷制罷」回應，並鎖定雙北、台中及高雄等多民綠委展開罷免行動。

罷團為何搶年後開工日遞件？

立法院雖去年底三讀通過《選罷法》連署加嚴條款，但直至1月24日年假前一刻才將修正案送交行政院，行政院火速決議提出覆議，並於2月2日將覆議文件送抵立法院，立法院今將協商覆議案表決日期。

依據「公職選罷法」第131條，本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選委會提出之罷免案，仍適用修正前規定。換言之，即使新法覆議失敗、經總統公告，已提出的罷免仍可適用舊法，因此許多罷團在本屆立委就職週年後的首個工作日趕赴送件。

盤點已被提議罷免立委

罷團3日遞交的提議名單均為國民黨立委，包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。另外，藍營青年軍組成的罷團5日遞交民進黨立委吳沛憶罷免提議書。

中選會表示，截至5日為止，中選會收到的罷免案送件數為21案，其中20案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）。

罷免三階段：提議、連署、投票

罷免共分為3階段。第1階段「提議」：由原選舉區選舉人提議，提議人數需有原選區選舉人總數1％以上。中選會收到罷免案提議後，應於25日內完成提議人名冊查對，並將名冊交由地方選委會於20日內查對；以2月3日遞交的罷免案來說，中選會必須於2月28日前審定完畢。

第2階段「連署」：由原選舉區選舉人連署，連署人數需有原選區選舉人總數10%以上，立委、縣市長等罷免案徵求連署書期限為60天，且連署人不得與第1階段提議人重複。

第3階段「投票」：依現行規定，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即通過罷免案。若投票結果遭否決，該位被罷免人的剩餘任期內，均不得再對其提議罷免。

罷團人士估夏天決戰罷免

罷團相關人士受訪表示，1階提議書僅需選區選舉人數的1％，相當容易越過門檻，二階連署需達原選區選舉人總數10％，為艱鉅挑戰，非都會區缺乏人潮聚集點，屆時可能透過「垃圾車路線」等策略推動。

熟稔選務人士指出，依罷免時程推算，首批送件的罷免提議書最晚在2月底審核通過，提案罷團必須在60天內完成第2階段的連署罷免，並在5月初送件審查，最快在今年夏天7、8月將決戰罷免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法