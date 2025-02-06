揭路易莎拒罷免連署真相！民團：埔里酒廠曾脫口擔憂馬文君關切

「ALL罷馬志工團」發表聲明。（圖翻攝自「ALL罷馬志工團」Threads）

2025/02/06 00:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，近日傳出路易莎咖啡埔里酒廠門市在店外張貼公告稱「謝絕所有黨派政治活動」，引發外界熱議，不少青鳥砲轟當事店家。對此，當初對外披露此事、罷免在地藍委馬文君的公民團體「ALL罷馬志工團」5日發出正式聲明還原始末，強調他們發起罷免並不是因為支持某一政黨，沒有要選顏色、選邊站。

針對路易莎咖啡埔里酒廠門市公告爭議，「ALL罷馬志工團」5日透過Threads發表正式聲明：「關於近日於路易莎咖啡－埔里酒廠門市的事件，各位持續關注我們的鄉親朋友們抱歉、打擾了。本團隊皆由身為台灣公民的志工組成，迄今沒有接受任何政黨協助。我們匯集過去一年對於藍白立法院亂象的真實民意，共同訴求為罷免不適任立的『親共立委馬文君』。」

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「馬文君委員罔顧歷次競選政見，一方面假意討好地方人士，一方面則持續支持中國國民黨團對憲政體制的破壞行動，以兩面手法欺騙在地鄉親。為了讓馬文君委員不再高枕無憂，對攸關全台灣人民安危的國防事務及其他重大公共利益造成全面性的影響，我們匯集在一起行使憲法賦予人民罷免的權利。」

「由於沒有任何政黨的強力後援，初期我們遊牧在各鄉鎮定點宣傳、靜態收取罷免連署單，以對所有場合影響最小的方式，合法的進行公民活動。我們除了在埔里的街頭定點舉牌、表達我們的訴求外，也有定點志工在咖啡廳等候民眾繳交連署書。從一開始，我們的志工爲了避免造成店家困擾，一直都有固定消費，避免有佔位的行為。」

「期間也有跟民衆強調我們與店家決無合作関係，不要打擾店家正常做生意。除了靜態、低調收連署書之外，我們的志工著實與一般消費者無異。我們一直遵守路易莎的低消規定，以不影響店家營業的原則行事。在過去兩週的時間裡，店家也未曾向志工們表達困擾，甚至驅趕。在此，團隊也很感謝路易莎咖啡-埔里酒廠門市。」

「本次事件起末於2025年2月3日下午，埔里酒廠的幾位長官突然前來，抗議團隊成員於路易莎的行為，並揚言報警驅趕。因路易莎店面係向埔里酒廠承租，當下這些長官要求路易莎禁止客人從事任何與政黨有關的政治活動。在表達我們僅為公民團體，與任何政黨無關，也沒有打擾店家生意未果後，幾位長官顯然無法接受，指責我們亂來，並提到『如果馬文君立委問到，他們要怎麼辦？』」

「之後，警方雖有數次到場在外巡視但未進入店內。一直到下午5點，我們公告的行動結束時間開始收拾之際，警方才有進到店內來關切。隔日，志工夥伴就發現路易莎張貼公告－禁止任何與消費無關之政治活動，並已撤除所有戶外空間桌椅。事件經網路傳播發酵後，部分傳媒報導竟將事發當日，酒廠方擔憂馬文君立委關切的片段去除，讓純粹的公民活動被扭曲放大；將整個事件以『罷團打擾、佔用店家空件，還出征店家』等方式渲染。倒因為果的帶風向操作，讓本事件的真相扭曲失真。」

「我們必須強調，造成店家困擾絕非我們的本意。因此，志工團隊將會持續把完整影響與逐字稿公開以還原真相。讓更多人民知道，原來對於南投的地方公務機關而言，『南投的主人不是人民，而是馬文君』，以及『原來南投的代議政治，可以透過地方盤根錯節的勢力，箝制中華民國憲法賦予人民的各項權利』。」

「由本次事件可知，馬文君委員對於南投地方政治造成的影響，就好比台灣解嚴初期，雖然國家已歷經民主化38年之久，但層層把持地方已久的家族勢力，仍使人民無法趕到真正安心。人民要自由表達不同的意見、理想、行動，仍舊瀰漫著噤聲與壓迫的氛圍，讓人感受無所不在的桎梏。而我們只是想衝出這道枷鎖與高強，讓南投鄉親明白，不同的聲音與意見事可以，且理應能放心大聲講出口的。」

「此次事件發生後，志工團隊要感謝各地支持台灣民主的店家聲援，代表志工團隊一路來的努力在社會上已取得了相當的共識。在此志工團隊聲明，罷免的行動將會持續前行。這股源自台灣最良善的公民力量，來自縣民、鎮民、鄉民與各地熱血沸騰的志工。我們不屬於藍綠白或是任何一個色彩的政黨。我們僅僅是懂得分辨黑白是非，有獨立思辨能力的台灣公民。本團隊以及所有線上、線下支持罷免的店家夥伴，從來沒有要選顏色、選邊站，我們只是站在『台灣這一邊』，而你們沒有！」

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