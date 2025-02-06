台灣旅行社幫寄？高雄里長收到「台辦」賀卡 張博洋：業務真廣

高雄市三川里長PO出來自中國北京市台辦的新春賀卡。（翻攝莊晉勳臉書）

2025/02/06 00:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市三川里長莊晉勳今晚PO出來自「北京台辦」賀卡，表示心領了、還聽說全台灣里長都收到？台灣基進高市議員張博洋則注意到賀卡是台灣旅行社寄出，嘲諷業務還真廣，並喊話觀光署知情嗎？陸委會是否介入？

這張賀卡設計有北京天壇圖樣，卡片印著靈蛇獻瑞、萬象更新，北京市朝陽區台辦敬祝新年快樂等字句。

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莊晉勳把賀卡PO上網，表示來自中國北京的問候、心領了，也聽說全台灣里長都收到了？但有里長留言「我沒有」。

張博洋則注意到台辦賀卡是由台灣某旅行社幫忙寄出，揶揄旅行社業務真廣，還幫中國國台辦發新年賀卡給台灣里長，難道幫忙發賀卡也是中國代理人有在代理的項目之一嗎？

他質疑這幾年中國積極利用落地招待團，對基層里長進行滲透，用旅遊招待交朋友，換取台灣選舉的時候地方多了好多中國好朋友。無奈過去8年國會本土派過半的時候，都不利用法制面處理，現在藍白強勢過半，親中聲音大過抗中，更不可能處理了。

他只想問，交通部觀光署知情嗎？陸委會是否有介入了解？

高雄里長收到的北京市台辦賀卡，是由台灣旅行社寄出，引起張博洋強質疑。（翻攝張博洋臉書）（記者王榮祥攝）

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