埔里酒廠路易莎貼公告拒罷免連署挨轟 林智群：沒必要出征抵制

公民團體「ALL罷馬志工團」近日透露，日前在南投埔里酒廠內的路易莎咖啡戶外座椅收連署文件，結果事後業者在店外張貼公告「謝絕所有『黨派』政治活動」，引發外界熱議。（圖翻攝自Google街景）

2025/02/06 00:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，南投罷免在地藍委馬文君的公民團體「ALL罷馬志工團」近日透露，日前在南投埔里酒廠內的「路易莎咖啡」戶外座椅收連署文件，事後業者在店外張貼公告「謝絕所有『黨派』政治活動」，引發外界熱議，當事店家還遭不少青鳥砲轟。對此，律師林智群跳出來呼籲大家不需要出征該店家，「這個事情，怎麼看，路易莎『酒廠門市』對罷免團體並非不友善，不然也不會讓罷免連署進行了兩個禮拜都沒出聲。」

林智群5日針對路易莎埔里酒廠門市貼出公告謝絕「政治活動」一事分享自己的看法，「國共內戰時，毛澤東就一個原則『非敵即友』，蔣介石就一個原則『非友即敵』，只要批評國民黨，就是敵人結果很明顯，共產黨打贏國民黨。」

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他表示，「罷免團體在路易莎埔里酒廠門市（不確定是直營還是加盟店）外面擺攤2個禮拜，客人看到了，店家也看到了，店家沒阻止；埔里酒廠副廠長張肇國，跑去理論，表示店家外面場地是酒廠的地，要求不能在那裡擺攤；路易莎埔里酒廠門市公告『謝絕所有黨派的政治活動』；有幾個綠營KOL粉專表示要抵制路易莎；國民黨今天狂點路易莎表示力挺。」

林智群認為，「這個事情，怎麼看，路易莎酒廠門市對罷免團體並非不友善，不然也不會讓罷免連署進行了兩個禮拜都沒出聲，直到酒廠副廠長出來後，才貼一個公告謝絕政治活動。路易莎酒廠門市做這個動作，無非希望不要跟地主埔里酒廠起衝突，以後可能還要續約，人家也要做人。而路易莎酒廠門市的公告，也不代表全台灣500多間路易莎門市，更不代表路易莎咖啡。」

「然後幾個青鳥就說要抵制路易莎咖啡？這不是把全部路易莎人員推到自己的對立面嗎？罷免活動需要中間選民支持，不理性的態度只會嚇跑人，不會吸引人。」

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