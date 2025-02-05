重大建設進行中！嘉義縣人口跌破48萬 「生不如死」是主因

台積電在嘉義科學園區的CoWoS先進封裝廠正在興建。（記者林宜樟攝）

2025/02/05 22:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣人口數今年1月統計為47萬8427人，已跌破48萬人；縣長翁章梁說，面對少子化與人口減少的挑戰，縣府提出生育補助、布建托育設施及開發工業、產業園區等多元策略，希望減緩家庭照顧壓力，營造適合生育與居住的環境，創造更多就業機會，提升縣民收入，留住青壯年人口。

嘉義縣近年來招商引資，嘉義科學園區有台積電CoWoS先進封裝廠正在興建，也有華泰名品城Outlet將在高鐵特區設置，但因重大建設仍在進行中，人口數持續下滑，2020年跌破50萬人，2022年跌破49萬人，去年10月跌破48萬人；以今年1月統計，遷入人數1017人，遷出人數1061人，遷入遷出差距不大，但嬰兒出生總數157人，死亡人數472人，「生不如死」是人口減少主因。

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嘉義縣各鄉鎮市中，人口數最多的民雄鄉從7萬195人減少為6萬9904人，老年人口比例最高為義竹鄉30.08%，最低為太保市15.9%。

縣府表示，為提高民眾生育意願，前年起提高生育補助，第4胎以上達10萬元，布建親子館、托嬰及托育資源中心，並爭取重大建設、與中央合作開發園區，如大埔美智慧工業園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、嘉義科學園區、民雄航太暨無人機產業園區及布袋水產加值園區，帶動全縣轉型為農工科技大縣。

縣府也推動智慧農業，協助傳統農業轉型，吸引年輕人返鄉務農；強化高齡友善環境，布建巷弄長照站、老人食堂及長青活力站等據點，提升長照據點涵蓋率，減輕青壯年照護老年人壓力。

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