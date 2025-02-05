沈伯洋指民進黨是罷免受益者 王鴻薇：講了大白話、大實話

國民黨團書記長王鴻薇說，沈伯洋說民進黨是受益者，講了大白話、大實話，民進黨中央應該去聽一下。（資料照）

2025/02/05 23:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委沈伯洋說，公民團體在第二階段連署恐陷入「冷卻期」困境，建議民進黨中央應適時動起來，協助論述、舉辦宣講，他們等於是這場運動的直接受益者，從旁協助是根本的道義。對此，國民黨團書記長王鴻薇說，沈伯洋說民進黨是受益者，講了大白話、大實話，民進黨中央應該去聽一下。

王鴻薇說，確實如沈伯洋所說，這場大罷免對民進黨團和黑熊學院確實都是受益者，罷免她和張智倫、馬文君這些有抓出黑熊學院拿政府標案的立委，他們就可以藉此來募款。

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王鴻薇說，面對這次的大罷免潮，國民黨一定會打團體戰，現在也有很多支持者非常關切，國民黨一定會沉著以對、勇敢面對。至於要採取冷戰還是熱戰，最重要的還是最後要得到勝利，也許在某些區域策略會有些許不同，但一定是打團體戰。

對於民眾黨團總召黃國昌說不排除會對大罷免有反制作為，被解讀在為2026藍白合鋪路。王鴻薇說，這次大罷免潮如果讓民進黨得到勝利的話，當然就會影響2026；而對國民黨最重要的是立委一個都不能少，堅守在立法院的崗位和席次。至於民眾黨的發言，只要願意一起來監督執政黨，和反制這場莫名其妙，完全是政治鬥爭的大罷免，我們都非常歡迎。

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