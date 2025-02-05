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    政院施政報告曝光！經濟成長率逾3％ 連2年優於全球平均值

    行政院送交立法院的施政報告，預估今年我國經濟成長率將逾3%。（資料照）

    行政院送交立法院的施政報告，預估今年我國經濟成長率將逾3%。（資料照）

    2025/02/05 22:07

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期即將開議，行政院送交立法院的施政報告，預估今年我國經濟成長率將連2年優於全球平均值，達逾3%以上，同時化外在挑戰為轉機，因勢引導境外資金及台商回流投資，藉由結合外交、產業經貿及科技創新等複合策略，鞏固台灣民主供應鏈關鍵角色。

    行政院表示，我國受益AI等新興科技應用需求熱絡不減，不僅有效挹注出口及生產動能，同時帶動民間投資表現好轉，加上勞動市場穩健，內需消費可望維繫，主計總處預估今年我國經濟成長率可逾3％以上，將連兩年優於全球平均值。

    行政院指出，面對當前詭譎多變國際局勢，政府將積極強化國內產業科技創新與競爭優勢，落實推動國家希望工程、均衡台灣及健康台灣等施政藍圖，並在AI時代中深耕我國成為全球永續共榮之重要支柱，逐步打造台灣成為經濟日不落國。

    行政院表示，今年將續推「投資台灣三大方案」、「兆元投資國家發展方案」，並鬆綁法規，營造更友善之產業發展環境。此外，為加速產業創新轉型，拚2027年新創投資金額達1500億元，國發基金加碼主題式投資，如AI、文創、智慧醫療及綠色淨零等，同時亦將與大學合作成立校友基金，擴大對新創及創投之投資。

    另結合民間資金成立「企業再造基金」，翻轉弱勢產業；另運用今年度已編列投資預算128億元，預計將帶動民間投資新創資金逾256億元，以協助推動5大信賴產業及活絡投資生態系。

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