總預算審查報告立院仍未送政院 卓揆邀各部會首長討論因應

明天才是春節後首次行政院會，行政院長卓榮泰昨天已先邀集各部會首長討論總預算議題，了解各部會受波及程度，盼各部會爭取被凍結的預算。（資料照）

2025/02/05 22:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院至今未把中央政府總預算送抵行政院，政院人士表示，總預算三讀過程，時有重複、時而表決後撤案，情況非常混亂，政院也無法掌握。雖然明天才是春節過後的首次行政院會，行政院長卓榮泰昨天已先邀集各部會首長討論總預算議題，了解各部會受波及程度，也盼各部會爭取被凍結的預算，同時也盤點行政院優先法案與政策。

據了解，過去中央政府總預算在三讀後，立法院會找行政院主計總處、各部會，對於三讀的數字進行「三方」核對與勾稽，如果彼此數字有出入則進一步釐清確認，但這是在總預算有共識的情況下進行。不過，這次情況特殊且複雜，立院在總預算三讀後也僅找各部會核對相關數據，並沒有邀請主計總處參與。

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政院人士指出，立法院審議通案刪減、委員會及院會決議刪減合計總刪減數，計算方式仍有爭議。而且三讀過程時有重複、時而表決後撤案，通過的內容與各委員會審查協商情形大相徑庭，立法院三讀只有宣讀一頁無法確認實際內容的文字，政院確實無法掌握。

他並舉例，例如表決通過的通刪決議內容是939億7500萬元，但按照通刪決議所列科目及比率，計算通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，以及院會表決提案刪減1068億元，合共刪減1436億元，已超過通刪決議，這部分要如何處置，須要立法院決定，「不能由主計總處背負政治責任」。

立法院在上個會期即陸續出現拖延送出三讀法案的狀況，今年度總預算案也有類似情形，法界人士表示，由於送案程序僅是立法院公務流程的行政環節，尤其是同一天三讀的選罷法、財劃法與憲訴法，卻有截然不同的送件效率，其中是否涉及公務員違法失職的情事，可能也需要監察院予以調查釐清。

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