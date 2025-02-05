中市府將標售700餘億元土地 議員質疑盧秀燕「為何急於變賣家產」

台中史上總價最高土地標售案，水湳單坪將破300萬。（圖：市府提供）

2025/02/05 22:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中將標售史上最高價、700億土地，在地議員換算標售底價，水湳經貿園區單坪地價將破300萬，勢必再撐高周邊地價，連動拉高房價，房價恐高不可攀，根本不利居住正義；議員更痛批，新財劃法台中可增加262億收入，盧秀燕任期剩不到兩年，看不出現在標售水湳及北屯洲際、南屯精華土地的急迫性，質疑「為何急於變賣家產」。

西屯區議員陳淑華指出，盧秀燕上任6年來，已標售土地總值逾700億，今年更誇張，一次標售總價700餘億的土地，位於水湳經貿園區鄰中央公園的精華地段土地，換算下來每坪標售底價300萬，刷新之前水湳標售地每坪最高價280萬的紀錄。

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陳淑華說，這次標售地價還只是底價，因地點絕佳，建商獵地競爭勢必再高於底價，一旦標脫恐形成「定錨效應」，周邊地價勢必跟著水漲船高，連帶房價也擋不住，恐更讓民眾高攀不起，斥責才剛開工，身為市長的盧秀燕就帶頭炒作房地價格，讓民眾購屋痛苦指數更高。

她更質疑盧秀燕任期剩不到兩年，難道是要趕在任內「清空」台中市精華土地，坐實「賣地女王」之稱。

南屯區市議員何文海也斥，市府才開工又拋出第13期重劃區大筆土地標售，問題是，若13期還有未利用土地，市府應優先提供部分比例，興建社會住宅或保留作為日後建設所需，此時標售重劃區土地是否為最佳時機，他也質疑盧的任期剩不到兩年，大量賣地恐將導致下屆市長只承接債務，而無還債空間。

北屯區市議員謝家宜則指出，市府這次在北屯標售的洲際段土地，可說是目前最夯地段，底價算下來每坪標售逾60萬，因是熱門兵家必爭之地，標脫價一定不只此數，勢必造成周邊地價與房價連動攀登高峰；謝家宜指出，已往市府強調售地主要為還債，但新財劃法後台中市可增262億，看不出此時售地的急迫性，反令人質疑任期不到兩年的盧秀燕，為何急於變賣家產。

議員永鴻指出，盧市府去年就不甩內政部要求暫緩並研議規劃社宅，抬價標售大量13期、14期重劃區土地，今年竟還變本加厲，加碼標售水湳經貿園區土地，根本炒地炒房一條龍，卻不顧台中真正的民生需求。

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