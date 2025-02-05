公務員幫傅崐萁「查水表」？ 花蓮在地名廚：搞清楚老闆是人民！

花蓮傳出自稱戶政事務所的人登門拜訪「查水表」。（圖翻攝自「海洋主廚 愛爾文」臉書）

2025/02/05 23:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，5日在花蓮傳出有民眾被自稱花蓮市戶政事務所的人登門拜訪「查水表」，引發外界熱議。花蓮在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文相當不滿，直言「選舉跟罷免一樣，是我們國家賦予我們的權利，任何公權力不該以不公平的手段介入影響我們公民的權利，請公務員搞清楚，你們的老闆是人民不是民意代表！」

曾璽文今天在粉專「海洋主廚 愛爾文」發文，「『查水表』原意是指自來水公司人員進入民眾家中查錄用水量，但近年被擴大解釋為意指政府用公權力干預人民生活的行為。以最近的例子來說就是，『我不敢連署，因為怕會被查水表。』」

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他接著說：「今天下午有消息指出，戶政單位接到地方政府的指示，請公務員去拜訪並『關心』有參與連署的公民，目的為何不清楚。然後就傳出有花蓮市的公民表示，有穿著縣府背心的人員，到他家按電鈴並詢問他們『是否有簽罷免連署書？』，那民眾問那位疑似公務員說『這是查水表嗎？』，然後那位人員就說『不是』，然後說『沒事』後就離開了。」

「關於連署相關事宜中選會的回覆是，第一、提議書副本會寄回原本的戶政地查核戶籍是否正確；第二、不會經過地方政府部門單位，也不會親臨查核筆跡；第三、若有筆跡相關問題，會由選委會發函通知當事人，確認是否有簽名或蓋章，不會經過地方政府。所以如果有遇到公務員上門關心的情況，基本上不是詐騙、就是違法的。」

曾璽文表示，「如果有遇到不要慌，記得蒐證把對方的證件或外觀拍下來，這些都可以依法舉發，違反『選罷法』、違反『個資法』，如果對方不是公務員，那有可能違反『偽造文書』、違反『僭行公務員職權罪』。」

曾璽文直言，「選舉跟罷免一樣，是我們國家賦予我們的權利，任何公權力不該以不公平的手段介入影響我們公民的權利，請公務員搞清楚，你們的老闆是人民不是民意代表，切勿以身試法！我看這位縣府的公務員麻煩了，就看看有多少公務員願意幫縣府扛了。」

「重點是傅崐萁是立委，罷免立委跟花蓮縣府有什麼關係？啊……他太太是縣長……這樣算連累家人嗎？我是覺得縣府員工要自己想想，到底值不值得這樣做吧。」

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