高嘉瑜質疑李彥秀1994年就買美國房 且未進行財產申報

高嘉瑜於臉書揭露，美國加州爾灣有位53歲的「Yen-Hsiu Lee」，在1994至2002年間，均有買賣加州爾灣房地產紀錄，她質疑這是否就是李彥秀本人。（高嘉瑜提供）

2025/02/05 20:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨前立委高嘉瑜近日緊盯國民黨立委李彥秀海外房產爭議，今（5日）晚間她又於臉書揭露，美國加州爾灣有位53歲的「Yen-Hsiu Lee」，在1994至2002年間，均有買賣加州爾灣房地產紀錄，她質疑這是否就是李彥秀本人；但是她也指出，李彥秀1999至2002年公職人員財產申報都沒有美國房地產紀錄。記者致電李彥秀，暫未獲得回應。

高嘉瑜指出，這位「Yen-Hsiu Lee」在加州爾灣有10筆住址紀錄，1994年至2002年間也有買賣當地房地產紀錄；不過，翻閱李彥秀1999年至2002年公職人員財產申報當中，完全沒有美國房地產申報紀錄，而從1999年第72期、2001年第90期、2002年第100期財產申報中，李彥秀均無相關美國房產紀錄。

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她並提出質疑，這個爾灣房產大亨是不是台灣立委李彥秀？這些地址是買賣還是居住歷史？李彥秀的海外信託基金從什麼時候開始？到底有多少億才能一直買？這些搬到美國的鉅款又從哪裡來？

她批評，李彥秀稱有說明，卻連個對美國政府申報的「Principal Residence」紀錄都隻字不敢回應，這算什麼回應？自己對美國政府書面認證自己是加州居民，被揭露後卻對台灣扯說沒有綠卡，兩種自陳南轅北轍，美國政府該信哪個說法？

高嘉瑜於臉書揭露，美國加州爾灣有位53歲的「Yen-Hsiu Lee」，在1994至2002年間，均有買賣加州爾灣房地產紀錄，她質疑這是否就是李彥秀本人。（高嘉瑜提供）

高嘉瑜於臉書揭露，美國加州爾灣有位53歲的「Yen-Hsiu Lee」，在1994至2002年間，均有買賣加州爾灣房地產紀錄，她質疑這是否就是李彥秀本人。（高嘉瑜提供）

高嘉瑜貼文附上的1999年第72期、2001年第90期、2002年第100期財產申報中，李彥秀均無相關美國房產紀錄。 （高嘉瑜提供）

高嘉瑜貼文附上的1999年第72期、2001年第90期、2002年第100期財產申報中，李彥秀均無相關美國房產紀錄。 （高嘉瑜提供）

高嘉瑜貼文附上的1999年第72期、2001年第90期、2002年第100期財產申報中，李彥秀均無相關美國房產紀錄。 （高嘉瑜提供）

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