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    花蓮傳戶政所人員帶連署書登門「查水表」 沈伯洋：檢警要介入調查

    委沈伯洋強調，如果有公務人員帶著連署書登門拜訪，已明顯違法。（資料照）

    委沈伯洋強調，如果有公務人員帶著連署書登門拜訪，已明顯違法。（資料照）

    2025/02/05 21:04

    相關新聞請見：花蓮查水表？登門質問「是你簽罷免」 自稱戶政所人員受中選會委託

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮來襲，今天（5日）在花蓮竟然傳出，有民眾被自稱花蓮市戶政事務所的人登門拜訪「查水表」，引發外界熱議。民進黨立委沈伯洋強調，公務人員不會帶著連署書登門拜訪，這已經明顯違法，已牽涉到《刑法》、《選罷法》和《個資法》問題，檢警必須介入調查。

    今天一則LINE對話截圖曝光，對話者傳訊稱「有自稱是花蓮市戶政事務所人員來我家按門鈴，說是受中選會委託來拜訪了解，罷免單是我本人嗎？基於公平公正原則……。我問她，這是傳說中的查水表嗎？她回說不是，莫名其妙地說沒事就離開了。問你喔，一般會有中選會委託戶政人員到府訪談嗎？」

    對此，沈伯洋今晚在臉書發文，「首先，這是違法的，要核對資料，是用『查詢單』，而且查詢單不是隨便可以發的。第二，各位的連署書，只能放在地方選委會和戶政機關，『不可以攜出也不可以流出』。第三，若有公務人員帶著連署書給你看，不管是正本影本，還問你是不是你簽名，這已經違法了。」

    沈伯洋直言，「檢警必須立刻調查，這有刑法、選罷法和個資法的問題，而且銓敘部也應該馬上查是否有行政不中立的問題。未來如果有任何人遇到，請直接存證，並通報司法單位。合法的方式就是查詢單而已，而且查詢單實務上只有在『違法抄寫』才會用到，基本上那是國民黨才會遇到的事。」

    沈伯洋最後表示，「地方政府公然違法，跟人民作對，原來不是只有國民黨黨團是傅崐萁的，連地方政府都是傅崐萁的嗎？我們相信選務人員、基層文官絕對不會主動違法的，可能或一定受到外力介入的違法指令而觸法，但也請公務員放心，我們一起找真兇，向真兇究責，奉公守法的選務人員、基層文官，我們應該一起守護民主法治。」

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