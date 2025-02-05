四叉貓指「配偶子女中華民國國籍被劃掉」 李彥秀辦公室回應了

四叉貓在臉書貼出李彥秀的公職候選人財產申報表。（取自四叉貓臉書）

2025/02/05 19:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨立委李彥秀擁美國房產和綠卡，李澄清自己只有中華民國國籍，從未申請過綠卡。但網紅「四叉貓」貼出李的財產申報，其中李的丈夫與女兒中華民國國籍皆被劃掉。李彥秀辦公室回應，國籍欄為非中華民國國籍者填寫，具有中華民國國籍填寫身分證字號，國籍欄算是重複填寫才槓掉，並非是沒有中華民國國籍之意。

四叉貓在臉書貼出李彥秀的公職候選人財產申報表，其配偶及未成年子女欄，配偶侯冠群與女兒的國籍「中華民國」都被劃掉，四叉貓在貼文中表示「先準備好，感覺以後會用到。」

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李彥秀辦公室表示，有填身分證就代表國籍是中華民國，所以當初由代理人去選委會代填財產申報時，選委會人員才說，他們已填身分證，代表是中華民國國民，不需要再填國籍，因此將此欄劃掉，因為國籍欄是要給「非中華民國國籍」的人填的，之前也有其他委員遇過一樣的狀況。

而根據公職候選人財產申報表表格，其底下星號備註也有提醒，「領有國民身分證者，應填寫國民身分證統一編號於申請基本資料欄；未領國民身分證者，申報人應填寫國籍及中華民國居留證號，配偶及未成年子女應填寫國籍及居留證統一證號」。也就是說，非本國國籍者才需要填寫國籍，中華民國國民不需要填寫國籍。

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