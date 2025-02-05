為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    四叉貓指「配偶子女中華民國國籍被劃掉」 李彥秀辦公室回應了

    四叉貓在臉書貼出李彥秀的公職候選人財產申報表。（取自四叉貓臉書）

    四叉貓在臉書貼出李彥秀的公職候選人財產申報表。（取自四叉貓臉書）

    2025/02/05 19:11

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨立委李彥秀擁美國房產和綠卡，李澄清自己只有中華民國國籍，從未申請過綠卡。但網紅「四叉貓」貼出李的財產申報，其中李的丈夫與女兒中華民國國籍皆被劃掉。李彥秀辦公室回應，國籍欄為非中華民國國籍者填寫，具有中華民國國籍填寫身分證字號，國籍欄算是重複填寫才槓掉，並非是沒有中華民國國籍之意。

    四叉貓在臉書貼出李彥秀的公職候選人財產申報表，其配偶及未成年子女欄，配偶侯冠群與女兒的國籍「中華民國」都被劃掉，四叉貓在貼文中表示「先準備好，感覺以後會用到。」

    李彥秀辦公室表示，有填身分證就代表國籍是中華民國，所以當初由代理人去選委會代填財產申報時，選委會人員才說，他們已填身分證，代表是中華民國國民，不需要再填國籍，因此將此欄劃掉，因為國籍欄是要給「非中華民國國籍」的人填的，之前也有其他委員遇過一樣的狀況。

    而根據公職候選人財產申報表表格，其底下星號備註也有提醒，「領有國民身分證者，應填寫國民身分證統一編號於申請基本資料欄；未領國民身分證者，申報人應填寫國籍及中華民國居留證號，配偶及未成年子女應填寫國籍及居留證統一證號」。也就是說，非本國國籍者才需要填寫國籍，中華民國國民不需要填寫國籍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播