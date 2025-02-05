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    李文忠閃辭國防院執行長 陳德愉證實健康亮紅燈：體檢不及格

    國防安全研究院執行長李文忠辭職。（資料照，記者方瑋立攝）

    國防安全研究院執行長李文忠辭職。（資料照，記者方瑋立攝）

    2025/02/05 18:22

    〔記者方瑋立／台北報導〕曾擔任退輔會副主委長達8年李文忠去年8月出任國防安全研究院執行長剛滿半年傳閃辭，對此，李文忠妻子、資深記者及作家陳德愉今（5）證實，李文忠辭職是因體檢報告「不及格」，將立即動手術裝支架，才不得不叫李「停一停」盼能拾回健康身體。

    前總統蔡英文任內擔任退輔會副主委長達8年的李文忠，去年8月獲延攬出任國防院執行長，今傳出閃辭消息引發討論，針對外界傳言李被具名「上書」投訴及傳出男女關係緋聞等，李文忠稍早接受週刊訪問否認澄清，是因健康因素辭職。

    陳德愉晚間也在社群平台發文證實，李文忠至國防院以來廢寢「不忘食」，每夜香煙拌公文至凌晨，2024年底一場感冒至農曆年仍未癒，近日就醫體檢也交出「不及格」的報告。

    陳德愉表示，醫生要求李文忠立即裝支架、改善生活作息，並且戒煙，不然恐很快就見不到他了。「所以，我也不得不叫文忠停一停了」。

    陳德愉指出，很感謝長官的體諒與同仁們的承擔協助 ，讓李文忠可以立即去動手術修復身體，他也會督促李戒煙，養成健康的生活方式，希望能夠再度拾回健康的身體。

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    李文忠閃辭國防院執行長，其妻資深記者、知名作家陳德愉（左）證實是因體檢報告「不及格」需立即動手術，「不得不叫他停一停」。（圖擷取自陳德愉臉書）

    李文忠閃辭國防院執行長，其妻資深記者、知名作家陳德愉（左）證實是因體檢報告「不及格」需立即動手術，「不得不叫他停一停」。（圖擷取自陳德愉臉書）

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