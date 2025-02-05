國民黨將優先推動民生法案 修「電業法」刪非核家園改非碳家園

國民黨主席朱立倫5日主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/02/05 18:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天宣布立法院本會期國民黨團將推動優先重大民生法案，國民黨團表示，因應AI產業競爭白熱化及國際經貿關稅大戰在即，將全力配合推動制訂及修正相關法律拚經濟，協助產業渡過難關，維繫得來不易的國家產業競爭力；另修正《電業法》，刪除「非核家園」目標，改為「非碳家園」。

國民黨團表示，今天朱立倫在國民黨中常會所宣布的包括制訂《AI基本法》、《長照保險法》及修正錯誤能源政策將「非核家園」改為「非碳家園」，還有修正《電業法》成立獨立監督委員會及延長核電廠期限從40年到60年，這些都將是國民黨團的優先推動法案。國民黨團用實際的修法行動，將民生經濟擺中間，政治惡鬥放兩邊，停止內耗，讓台灣年輕人能夠看到未來的希望。

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國民黨團指出，民進黨政府非核家園已經使台灣過度依賴火力發電，造成空汙及傷害人民健康，讓全民用肺發電。因此與國際接軌，朝向非碳家園目標努力，直接修正《電業法》刪除非核家園目標，才是正確明智的選擇。

此外，因應高齡社會來臨，為挹注長照資金不虞匱乏，國民黨團也將推動長照保險制，制定《長照保險法》，以保險方式擴大長照資金來源。另外為推動運動產業，將修正《運動產業發展條例》鼓勵更多民間企業投入及參與運動產業。

國民黨團強調，民進黨只會搞鬥爭、大罷免，為了政黨私利無所不用其極，浪費社會及國家有限的資源在所不惜。國民黨為了人民、為了國家、為了台灣的未來，國民黨將持續推動重大民生優先法案，全力以赴，義無反顧。

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