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    賴清德中常會沒談「反罷免」黃國昌嗆：民眾黨不會袖手旁觀

    民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

    2025/02/05 17:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨代理主席黃國昌昨要求，總統賴清德在民進黨今日的中常會表態不支持大罷免；豈料，賴清德今日並無談及相關議題，引發黃國昌、民眾黨不滿。黃國昌稍早表示，從民主進步黨團總召，也是民進黨中常委柯建銘會後的發言，持續抹紅抹黑、攻擊在野黨，高談闊論大罷免，可以清楚知道賴清德主席的心虛與兩面手法。

    黃國昌警告，過去一段時間，他是以最懇切的態度，呼籲賴清德主席以蒼生為念、以台灣為念，不要繼續撕裂台灣社會、製造對立衝突。既然賴清德主席執意一意孤行，要持續進行所謂大罷免的行動，為了對抗綠色威權體制，守護台灣民主，民眾黨不會袖手旁觀。

    此外，有關今日民進黨中常會的內容，民眾黨也說，請賴清德總統不要玩兩面手法，近期台灣政局紛擾，已經影響社會穩定及未來發展。賴清德總統一面喊穩健有序的領導台灣，一面卻散布假消息，抹黑理性監督總預算的立委；一面說尊重大罷免的公民團體，一面又躲在公民團體背後，操弄政治鬥爭。

    民眾黨抨擊，賴清德若真想展現「願意多做、願意多幫忙」的態度，就應讓國際社會看見民主穩定的台灣，應立即要求黨內停止操作罷免，把資源與焦點放在真正攸關台灣未來的課題上。畢竟，沒有真正落實團結、沒有真正尊重多元與對話，所有政治宣示都將淪為口號而已。

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