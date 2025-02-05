路易莎拒罷免連署 台中咖啡店老闆「逆風」發聲：沒必要出征

台中咖啡店老闆「逆風」強調沒必要出征路易莎。（記者黃旭磊攝）

2025/02/05 18:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市西屯區1家咖啡去年起在店內放置選區立委罷免提議書，供顧客索取，不少罷免團體志工也到店收件交流，對比罷團佔用連鎖咖啡店路易莎南投埔里酒廠內門市，遭店家「謝絕所有黨派的政治活動」，顯有不同作法；台中咖啡店陳姓老闆說，逆風講一下，真的沒必要去出征路易莎，私人營業空間，有權力維持想要的營業調性。

西、南屯選區3日提交第一階段罷免立委提議，這家咖啡店今天（5日）持續擺放中3、中8選區罷免提議書，協助推動公眾事務，

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陳老闆低調向本報說，不會站在第一線發聲，但對於路易莎事件，真的沒必要去出征，公告寫得不好是一回事，但私人營業空間，的確有權力維持想要的營業調性，也絕對有權力拒絕提供服務給特定型態的活動，例如罷免。

罷團何姓志工透露，店家曾推動西南屯區首度罷免立委行動，當時國民黨立委蔡錦隆遭「割闌尾計劃」鎖定，順利進入2階罷免連署。

陳老闆說，​今天他（路易莎）不歡迎（罷免活動），溝通過了沒有共識，換個地方便是，相信南投一定有歡迎罷免的店家，不會只有路易莎那裡能做，至於要不要去消費那都是個人的選擇，店家做了決定，不管後續有什麼效應都是他要承擔，不會是消費者，所以自然也不用去為難人家。

​陳老闆說，默契每次參與這些社會事，總有人說我們很勇敢什麼的，但我都說那只是因為默契老闆只有一個，我說了算罷了，獨資的好處就是這樣，想怎麼幹沒有人擋得住，更不要想打壓我，沒在怕的，但其他店家不一定是這樣，大企業更有他不同面向的考量，所以知道他們的選擇就好，即便不認同，也是要尊重。

​陳老闆強調，民主的意義不就是這樣，這個社會總有想法跟你不同的人，但我們能做到的是不要自我審查，大方表達立場，誠實講出心裡話，至於那些想法不同的，也只能盡力溝通、說服，而罷免的目標除了是退貨爛政客，收回賦權外，過程中的努力都是一種大型的社會溝通，而這可能是最寶貴，最有價值的民主深耕，就讓我們繼續努力吧。

店家有格調的保留中港路門牌。（記者黃旭磊攝）

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