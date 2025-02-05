辜嚴倬雲辭世 婦聯會緬懷其貢獻婦女、社福與國際交流

辜嚴倬雲辭世享嵩壽105歲，消息傳出各界哀悼，她生前長期領導婦聯會，致力於愛國敬軍及公益慈善等業務，在婦女福祉、社會福利與國際交流等領域貢獻卓著。（婦聯會提供）

2025/02/05 17:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕辜嚴倬雲昨日辭世享嵩壽105歲，今消息傳出各界哀悼，尤其是她生前長期領導的婦聯會也發出哀慟與緬懷，並感謝其在婦聯會工作，致力於愛國敬軍及公益慈善兩大業務，在婦女福祉、社會福利與國際交流等領域貢獻尤為卓著。

婦聯總會表示，辜嚴前主委追隨創會主委蔣宋美齡女士長期領導婦聯會，自79年起擔任婦聯會總幹事，92年繼任主任委員至106年，期間積極推動婦女權益與社會服務，領導多所醫療、教育、社福及特殊服務機構，致力關懷社會弱勢，促進兒童、老人及貧困家庭的福祉。

請繼續往下閱讀...

婦聯總會指出，此外，辜嚴前主委參與領導ICW及YWCA等國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與國際接軌，為台灣在全球婦女發展領域奠定重要地位。其努力不僅贏得國內外高度肯定，更成為後輩學習的典範。

婦聯總會表示，106年政府以莫須有之名打壓婦聯會，辜嚴前主委親自領導本會據理力爭，後竟因此遭內政部撤免，雖無損其一生功業，然天地悠悠，後世史家亦必還她公道。而其相關文獻與照片，將保留在辜嚴前主委五樓辦公室，以聊表敬重之忱。

辜嚴倬雲長期領導婦聯會，期間積極推動婦女權益與社會服務，領導多所醫療、教育、社福及特殊服務機構，致力關懷社會弱勢，促進兒童、老人及貧困家庭的福祉。圖為87年6月17日到惠幼托兒所與幼兒同歡。（婦聯會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法