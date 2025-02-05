廖偉翔遭提議罷免 喝路易莎稱「小農拿鐵」帶來溫暖

立委廖偉翔在路邊喝路易莎「小農經典拿鐵」，希望為大家帶來更多溫暖，而不是仇恨。（圖片由廖辦提供）

2025/02/05 17:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕罷免團體擅自佔用連鎖咖啡店路易莎擺攤連署，遭店家勸離並發布公告「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉引發青鳥抵制，對此，台中市第4選區國民黨立委廖偉翔，今天在路邊喝路易莎「小農經典拿鐵」表示，希望我們都能像這杯嚴選在地小農經典拿鐵一樣，為大家帶來更多的溫暖，而不是仇恨。

針對抵制事件，路易莎低調回應說，路易莎只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間，未針對特定事件說明。

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廖偉翔遭罷免團體於3日送出3293份罷免提議書，待中選會審核後可望進入第二階段罷免連署，廖偉翔今天在路邊喝路易莎咖啡，廖偉翔強調，希望我們都能像這杯嚴選在地小農經典拿鐵一樣，為大家帶來更多的溫暖，而不是仇恨。

廖偉翔針對罷免團體抵制路易莎咖啡事件表示，最近不只天氣冷，青鳥霸佔路易莎設罷免攤還洗1星負評、發起抵制的肅殺之氣，也讓人心變冷，他認為，社會應該要有更多溫暖，希望我們都能像這杯嚴選在地小農經典拿鐵一樣，為大家帶來更多的溫暖，而不是仇恨。

中四霸團強調，廢翔行動一階門檻送件3293份達成，而到元月31日為止收到1萬5千份提議罷免民意託付，二階門檻須達到32921份有效連署，目標是收到五萬份連署再來剔除無效件，須等候中選會公布表格啟動，扣除造冊實際僅剩50天，屆時會以簡訊通知，請「團隊終於按下了廢翔倒數計時，呼籲支持者鎖定連署點。」

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