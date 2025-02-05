中國DeepSeek橫空出世 賴清德：台灣要加快發展主權AI

民進黨主席暨總統賴清德今表示，台灣受到中國影響甚巨，需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結。（資料照）

2025/02/05 16:42

〔記者陳昀／台北報導〕農曆春節期間中國AI模型DeepSeek橫空出世，在國際引發資安疑慮，我公務機關也宣布禁用。民進黨主席暨總統賴清德今表示，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權AI，台灣受到中國影響甚巨，需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結。

民進黨中常會今邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道──以深度求索（DeepSeek）為例」為題專案報告。侯宜秀指出，隨著全世界對AI服務需求持續增長，中國的大型語言模型在全球市場擴張，中共的內容審查機制會更嚴格、言論自由會更受限制，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。

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賴清德聽取報告後表示，DeepSeek AI目前在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息、侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對其採取風險控管，下週法國舉辦的「人工智慧行動峰會」（AI Action Summit）將就此討論；我國行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，要強化政府機關資安防護罩。

賴清德指出，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權AI，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，我們需要加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結，我們要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。

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