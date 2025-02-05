劉世芳籲藍白：選罷法修法應下一屆適用 避免變相自肥

內政部長劉世芳今接受Yahoo TV「齊有此理」專訪。（Yahoo TV提供）

2025/02/05 17:23

〔記者李文馨／台北報導〕全國掀起大罷免浪潮，中選會截至今日已收到20件罷免立委提議書，內政部長劉世芳今（5）日在網路節目受訪表示，雖然目前罷免提議的對象以國民黨立委居多，但在立法院中藍白合作處理通過覆議案、新法案的機率較高，建議實施期間應訂在下一屆，下一屆誰會占多數仍未知，至少可避免變相自肥的疑慮。

劉世芳今接受Yahoo TV「齊有此理」專訪。談及選罷法修法，她說，「公職選罷法」在立院修正共有兩階段，第一，連署必須附上身分證正反影本；第二，若完成前兩階段成為正式罷免案，最後的罷免結果，票數必須比原來的當選票數再多一票，她認為，「這兩個都違反了民主法治原則」。

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劉世芳說明，對於連署附身分證影本的修法，從內政部的立場來看，現在個資外洩、詐騙集團這麼多，願意提供身分證影本的人其實不多，更何況要提供正反面影本，這會讓很多人不想參與連署，但舊制就不會這樣。

劉世芳指出，這也是為什麼這兩天中選會很熱鬧，20個罷免案送進去，因為想要在舊制下，只填寫身分證號、戶籍等資料就可以進入罷免程序。她補充，因為新法尚未完成三讀，也還沒完成覆議程序，這兩天進來的案件都是依照舊制。

至於當選票數加一，劉世芳說，她很難理解為什麼要用這種方式，這違反了民主政治規矩與規範，目的就是要提高門檻阻擋罷免。

劉世芳指出，部分立委提到，新法應從下一屆開始實施，這樣才能顯示本屆沒有自肥，較為合理也更公平。她說，這套新規定不分藍綠、一體適用，雖然目前被罷免的對象以國民黨立委居多，但在立法院中藍白合作處理覆議案、新法案的機率較高，她建議實施期間應訂在下一屆，因為下一屆誰會占多數目前未知，至少可避免變相自肥的疑慮。

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