黃國昌要賴清德中常會表態不挺大罷免 林俊憲：主席完全沒提這個人

黃國昌昨天（4日）要求賴清德在今天的綠營中常會上表態不支持大罷免。（資料照）

2025/02/05 17:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席黃國昌昨天（4日）要求總統、民進黨主席賴清德在今天的綠營中常會上表態不支持大罷免，綠委林俊憲稍早透露，賴清德在會中甚至連黃國昌這個人都沒提，「國昌主席下一步該怎麼做？要去幫國民黨立委站台了嗎？」

藍白聯手毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪預算，引爆全國人民怒火，各地醞釀針對藍營區域立委的罷免行動，3日已有19個公民團體到中選會遞交19個藍委的第一階段罷免連署書，後續預計會有更多人面臨罷免危機。

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面對大罷免浪潮，黃國昌3日就撂話要賴清德「懸崖勒馬」，如果一意孤行發動大罷免，把台灣推向更對立更衝突局面，民眾黨不會袖手旁觀，一定會有相對應動作。昨天黃國昌上廣播節目專訪時，再稱不希望看到台灣社會走向對立，希望賴清德能在5日民進黨中常會上公開表態，禁止黨公職參與罷免行動。

而今天綠營中常會後，林俊憲在臉書發文透露，「中常會開完了，亦即，國昌主席給賴主席有關罷免的『最後通牒』，時間已過。很可惜，賴主席在會中完全未提到這個人。」林俊憲接著語帶調侃地說，「試問，被忽視的國昌主席，下一步該怎麼做？要去幫國民黨立委站台了嗎？那我們也是樂觀其成，尊重他黨決策。」

網友紛紛表示，「樂見國昌老師去幫藍委助講，仇恨值拉越高越好」、「小黃別自抬身價，你只是傅子文的細漢耶，其他什麼都不是」、「黃國昌只敢對根本不會理他的人嗆聲」、「一廂情願把自己的高度拉到總統的Level，怎麼不掂掂自己的斤兩？」、「重點是大罷免是罷免國民黨的立委，沒有任何一位民眾黨的，這樣為他黨強出頭，再一次示範自己就是無用的小藍！」

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