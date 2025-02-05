京華城案收3、4億？ 柯文哲提告怒斥含血噴人 鍾小平：法院見真章

柯文哲透過律師遞狀，痛批鍾小平爆料他在京華城案收了3、4億是含血噴人，鍾小平5日稱有人證跟物證。（資料照）

2025/02/05 17:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年爆料，前台北市長柯文哲在京華城案收了3、4億，目前被羈押的柯文哲日前透過律師遞狀，要求台北地院還他清譽，並痛批鍾小平「含血噴人」，北院也於今天（5日）受理告訴。對此，鍾小平表示，人證、物證都有，大家法院見真章。

綜合媒體報導，鍾小平去年9月在政論節目上指稱，京華城案公關費約莫有4、5億，依老江湖經驗判斷，大概有3、4億是給柯文哲的錢。當時民眾黨發言人吳怡萱赴北院提起刑事自訴，控告鍾小平加重誹謗。柯文哲也於今年1月24日透過律師遞狀，怒斥鍾小平指控與事實不符，未經合理查證就用含血噴人的方式誣指他犯罪、恣意誹謗他，盼北院維護其清譽。北院今天受理柯文哲的告訴，預計下午傳喚柯文哲的自訴代理人張衛航律師問庭，釐清自訴內容。

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對此，鍾小平今天下午接受訪問時表示，他在電視節目上講的話，每一句都要負責，目前人證、物證都備齊了，之後會拿這些證據去，大家法院見真章。

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