為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案收3、4億？ 柯文哲提告怒斥含血噴人 鍾小平：法院見真章

    柯文哲透過律師遞狀，痛批鍾小平爆料他在京華城案收了3、4億是含血噴人，鍾小平5日稱有人證跟物證。（資料照）

    柯文哲透過律師遞狀，痛批鍾小平爆料他在京華城案收了3、4億是含血噴人，鍾小平5日稱有人證跟物證。（資料照）

    2025/02/05 17:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年爆料，前台北市長柯文哲在京華城案收了3、4億，目前被羈押的柯文哲日前透過律師遞狀，要求台北地院還他清譽，並痛批鍾小平「含血噴人」，北院也於今天（5日）受理告訴。對此，鍾小平表示，人證、物證都有，大家法院見真章。

    綜合媒體報導，鍾小平去年9月在政論節目上指稱，京華城案公關費約莫有4、5億，依老江湖經驗判斷，大概有3、4億是給柯文哲的錢。當時民眾黨發言人吳怡萱赴北院提起刑事自訴，控告鍾小平加重誹謗。柯文哲也於今年1月24日透過律師遞狀，怒斥鍾小平指控與事實不符，未經合理查證就用含血噴人的方式誣指他犯罪、恣意誹謗他，盼北院維護其清譽。北院今天受理柯文哲的告訴，預計下午傳喚柯文哲的自訴代理人張衛航律師問庭，釐清自訴內容。

    對此，鍾小平今天下午接受訪問時表示，他在電視節目上講的話，每一句都要負責，目前人證、物證都備齊了，之後會拿這些證據去，大家法院見真章。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播