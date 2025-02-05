錢莊設局軍人淪共諜！王定宇示警中國滲透模式、籲揪出藏鏡人

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/02/05 16:52

〔記者方瑋立／台北報導〕高雄高分檢所偵辦共諜案偵結，揭露中國透過地下錢莊鎖定國軍官兵，利誘現役軍人交付軍事機密。對此，民進黨立法院外交及國防委員會召委王定宇今（5）日示警，中共透過經濟手段滲透國軍之模式已相當成熟，國防部應進一步檢討軍紀管理，強化預防措施，國安及檢調單位也應深入追查背後「藏鏡人」，確保國安不受侵害。

高雄高分檢偵辦共諜案，搗破以在逃黃男為首的地下錢莊淪為中國滲透據點，利用網路廣告鎖定現役軍人借貸，誘使國軍官兵交付漢光演習等國軍機密，全案今偵查終結，依觸犯「國家安全法」、「刑法」外患罪等罪嫌，起訴在逃黃男的胞妹黃女與胡姓等3名現役軍人，其中黃女和胡姓空軍士官收押禁見。

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王定宇表示，這起共諜案是中國派遣王志勇（綽號「勇哥」）資助台灣的地下錢莊業者黃姓男子，以小額貸款鎖定財務困難的軍士官，進一步吸收為共諜。案情顯示，涉案人士被吸收後交付漢光演習等國軍機密，又被掌握把柄，淪為國軍及相關公務部門的內部威脅。

王定宇指出，中國透過放貸、提供獎金，甚至運用聲色場所掌握財務困頓的軍人之弱點，已成為固定的滲透模式，國防部應強化內部政戰宣導，提高警覺，避免類似案件再發生，並掌握風險及中國廣告管道，除讓國軍弟兄姊妹瞭解陷阱外，也必須對背後可能的法律刑責有所教育。

王續指，此案由國軍政戰局、軍安總隊及調查局國安工作站、高雄調查站等協同辦案，且於2020年「國安法」、「刑法」外患罪及「國家機密保護法」強化修法後發生，因此涉案人目前都以重罪準備起訴，也正積極追捕中國籍王男當中。

他呼籲，政府相關檢調、國安單位也應揪出這些滲透樣態背後的「藏鏡人」，提高警覺並加大偵辦力道。同時，他也呼籲法院，「出賣國家是全民受害」，因此應以現有研修的法律，給予最重的懲罰。

王定宇強調，國家安全沒有黨派之分，守護這個國家的安全，台灣才有未來。

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